Dina Boluarte llamará a Petro para aclarar lo que realmente que está ocurriendo en Perú

En vista de la coyuntura política y social que se vive en este momento Perú tras la destitución de Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración al intentar disolver el Congreso, la nueva presidenta, Dina Boluarte, informó que en las próximas horas llamará al mandatario colombiano, y a los jefes de Estado de Argentina, Bolivia y México para aclarar la compleja situación que atraviesa en este momento.

Esta decisión habría sido tomada por Boluarte luego del comunicado que fue publicado por la Cancillería de Colombia en el que los presidentes de estos países mostraban su respaldo a Pedro Castillo, quien para ellos estaría siendo "objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio”. Además, pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano.

Al mismo tiempo, los cuatro mandatarios aseguraron reconocer como presidente de Perú a Pedro Castillo, quien fue elegido a través del voto popular.

Dina Boluarte contra los gobiernos de izquierda

Ante esta comunicación que ha sido criticada e incluso evaluada por la Cancillería de Perú, Dina Boluarte tomó una decisión como jefe de Estado para aclarar la situación a los gobiernos de izquierda que han mostrado su apoyo a Pedro Castillo.

"La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles (pasado) me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia".

La presidenta respondió al comunicado emitido el lunes por sus homólogos argentino, Alberto Fernández; colombiano, Gustavo Petro; boliviano, Luis Arce, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, dijo Boluarte al respecto.

Boluarte fue enfática en que es Castillo quien conoce las razones de la acción que fue calificada como un golpe de Estado y que lo llevó a la destitución de su cargo por mayorías en el Congreso. La presidenta aseguró que aclarará a estos países la situación que se vive en este momento en Perú.

Lo que dice el comunicado a favor de Castillo

A través de un comunicado, los gobiernos de la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos, la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia expresaron su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República del Perú.

Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.

En un breve comunicado, los gobiernos señalaron: "Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio".

"Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado", finalizó el texto.