Rifirrafe diplomático entre Duque y Rusia en temas de guerra

El presidente Iván Duque le respondió tajantemente al representante ruso Vasili Nebenzia, en medio del Consejo de Seguridad de la ONU de este martes, sobre los cuestionamientos en el balance que presentó Colombia en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz.

En contexto: Presidente Duque presenta ante la ONU avances en la implementación de la paz

En medio del discurso de Duque, que duró más de 25 minutos, ante los delegados de las Naciones Unidas, el representante colombiano defendió su política de “Paz con legalidad”, y afirmó que su gobierno se encargó de hacer valer los acuerdos firmados en la Habana. Sin embargo, minutos después el exviceministro de Asuntos Exteriores de Moscú, intervino y cuestionó firmemente la evasión la Casa de Nariño en cuanto al tema.

"El uso de este término ('Paz con legalidad') demuestra que una reconciliación en su país no se ha conseguido", “su administración ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz. En lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz con legalidad. Este programa no fue aprobado por el consejo de seguridad y no lo acordó la segunda parte del acuerdo definitivo que son los excombatientes", afirmó el diplomático delante de todo el Consejo.

Dichas declaraciones no fueron muy bien recibidas por Iván Duque, que con un tono muy diplomático le dejó en claro a Rusia que no tenía una “autoridad moral para hablar de guerra”, refiriéndose a la invasión a Ucrania, y además le pidió congruencia en sus acciones y sus comentarios.

Lea además: Colombia rompe todas las relaciones con Rusia por guerra con Ucrania



"Nosotros aceptamos todos los comentarios de manera constructiva porque estamos acá voluntariamente deseando construir un mejor país. Pero es muy importante que no pretendan quienes hoy están lacerando a un pueblo inerme, darle mensajes de paz al mundo mientras están cometiendo estos hechos fratricidas que todos rechazamos porque la tristeza que se vive hoy en un Ucrania es la tristeza de una humanidad que clama porque este genocidio termine, pare ya, no hay justificación alguna".

Otros cuestionamientos de la ONU

Le puede interesar: Tiroteo en el metro de Nueva York deja al menos 13 heridos

A pesar de la defensa de Duque a su gestión en materia de paz, la mayoría de los representantes de las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad, manifestaron su preocupación por el aumento de la violencia en Colombia, teniendo en cuenta las cifras del último informe trimestral presentado por el organismo en marzo, que registra 11 asesinaos a excombatientes de las Farc en lo que va corrido de esto año, y un número total de 315 muertes desde la firma de los acuerdos.