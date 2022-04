Tiroteo en el metro de Nueva York deja al menos 13 heridos

Al menos 13 personas resultaron heridas durante un tiroteo en una estación del metro en Brooklyn, un barrio de Nueva York, Estados Unidos, informaron este martes 12 de abril las autoridades de la zona.

"A las 8:27 a.m. la policía respondió la llamada al 911 de una persona herida en el metro" en Brooklyn, dijo una portavoz de la Policía de Nueva York.

El Departamento de Bomberos dio la cifra de heridos y la cadena ABC News citó a fuentes policiales que informaron que al menos cinco personas fueron heridas de bala. Sin embargo, según la Policía, se habla de 13 personas heridas. No se han confirmado fallecidos.

De acuerdo con el diario The New York Times, los agentes de policía llegaron a la estación del metro de la calle 36, a las líneas D, N y R, que pasan por el vecindario de Sunset Park. Los reportes afirman que había humo dentro de la estación.

"Con respecto a las múltiples personas baleadas en la estación de metro de la calle 36 en Brooklyn, no hay artefactos explosivos activos en este momento", confirmó la Policía de la ciudad, quien pidió que "Por favor manténgase alejado del área. Más información proporcionada cuando esté disponible".

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB