Cartageneros viajaron a México por trabajo y desaparecieron: familiares piden respuestas

Cristian Guerrero González y Carlos Colón Campo, oriundos de Cartagena, viajaron a San Luis Potosí, México, contratados por una multinacional para realizar trabajos industriales.

Sin embargo, sus familias aseguran que el contacto se perdió el 23 de octubre, a las 11 de la mañana, y que desde entonces, no han recibido ninguna comunicación ni de ellos ni de la empresa que los contrató.

RELACIONADO Envuelta en sábanas y con signos de tortura fue hallada una joven desaparecida en Bolívar

Desesperados, sus seres queridos han solicitado ayuda de las autoridades para esclarecer el paradero de los dos trabajadores.

Cartageneros viajaron a México por trabajo y desaparecieron

La desaparición de dos cartageneros en San Luis Potosí, México, mantiene a sus familias en una angustia constante. Cristian Guerrero González y Carlos Colón Campo fueron contratados por la multinacional Alfran para realizar trabajos industriales en territorio mexicano.

Hasta el 23 de octubre, mantuvieron contacto constante con sus familiares en Colombia, pero ese día la comunicación se interrumpió abruptamente. La familia de Guerrero, especialmente su esposa, Shadia Cuesta, ha hecho un llamado urgente para que se investigue lo sucedido.

Según relata, la última vez que tuvo noticias de su esposo fue el 23 de octubre a las 11 de la mañana.

Él dejó de tener comunicación conmigo desde esa hora, algo que nunca había pasado. Siempre hablábamos y nos manteníamos en contacto.

La repentina interrupción de la comunicación encendió las alarmas para la mujer, quien, sin esperar más, intentó contactar al supervisor de la empresa para obtener información sobre su esposo y su compañero de trabajo, Carlos Colón.

No obstante, la respuesta que obtuvo no le dio ninguna claridad, pues, según explica, no se le ofreció información concreta sobre lo ocurrido ni se aclaró el paradero de su esposo.

Familiares de cartageneros desaparecidos en México exigen respuestas

Ella también afirmó que, junto a su familia, se han adherido a las políticas y procedimientos de la empresa Alfran en cuanto a la comunicación y reporte de irregularidades.

A pesar de ello, denuncia que la multinacional no les ha proporcionado ninguna información adicional que pueda ayudar a entender qué sucedió con los trabajadores.

Nosotros nos hemos acatado a todo eso, a las políticas de la empresa Alfran como tal, pero te digo sinceramente que no hemos tenido ningún tipo de noticia.

Para los familiares de Cristian y Carlos, el paso de las horas sin novedades ha sido desgarrador. La incertidumbre sobre el paradero de los trabajadores y la falta de respuestas concretas fue lo que motivó el llamado a las autoridades colombianas para que se involucren en la búsqueda.

“Yo necesito ayuda, lo único que estoy clamando es ayuda a las entidades pertinentes”, expresa Cuesta.

Sin pistas claras ni información adicional sobre sus seres queridos, las familias de Guerrero y Colón mantienen la esperanza de recibir noticias.