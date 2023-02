Ella en Colombia y él en Turquía: el drama de una pareja que vivió la angustia del terremoto

Las cifras entregadas por las autoridades son espeluznantes: más de 3.800 personas fallecidas tras el devastador terremoto de magnitud 7,8 que sacudió a Turquía y Siria, que incluso llegó a sentirse en Groenlandia.

El presidente Fuat Otkay reveló que solo en Turquía murieron al menos 2.379 personas, 14.483 resultaron heridas, 7.840 han sido sacadas de los escombros y 4.748 edificios se derrumbaron.

En Siria el sismo dejó al menos 1.444 muertos. El Ministerio de Salud de ese país detalló que tiene un registro de "1.431 heridos y 711 muertos en las provincias de Alepo, Latakia, Hama, Tartus".

El drama de una pareja de esposos por el terremoto en Turquía

En NoticiasRCN.com conocimos la historia de una pareja que atraviesa momentos difíciles como consecuencia de este desastre. Diana Carolina, de nacionalidad colombiana, se encuentra en Garzón, Huila, pero a pesar de los miles de kilómetros, vivió la tragedia en carne propia. Su esposo, Yusuf Ersoz, fue sorprendido por el sismo mientras dormía en Malatya, otra ciudad turca bastante afectada.

“Cuando sentí el terremoto me escondí debajo de la mesa, mi familia gritaba, todo era terrible”, manifestó el hombre.

Vive en un edificio de apartamentos del que salió apenas terminó de temblar. En la calle todo era caos, pero desde allí decidió contactar a su esposa.



Terremoto en Malatya, Turquía - Foto: cortesía Yusuf Ersoz

“Aquí (Colombia) eran como las 8:00 de la noche aproximadamente cuando él me hizo una videollamada. Estaba asustado, lloraba, corría. La situación estaba terrible, escuchaba a la gente llorar. Le pregunté qué pasaba y me dijo que hace un segundo había pasado un terremoto”, relató Diana.

Cuenta la colombiana que mientras hablaba con su esposo pudo ver cómo la conmoción reinaba en la ciudad, pero mientras él le detallaba todo lo que había vivido se interrumpió la conexión y no pudieron volver a establecer contacto. “Yo estaba muy asustada también, no me respondía”.

El desespero y la incertidumbre por saber qué había pasado con su esposo la llevaron a escribir en grupos de redes sociales, preguntando por la situación en Malatya. Allí encontró respuesta: “me dijeron que aún había mucho peligro, que volvieron las réplicas”.

Tras horas de angustia, Yusuf apareció nuevamente para contarle que estaba ayudando a sacar a las personas que quedaron bajo los escombros.

“Traté de ayudar a la gente para salvarlos. Había muchas personas bajo los escombros, mujeres, niños, hombres…”. Yusuf contó a NoticiasRCN.com que intentó salvar a una adulta mayor, sin embargo, la mujer falleció, hecho que lo dejó bastante afectado. Pero pudo ayudar en el rescate de otras cinco personas.

Al tiempo trataba de mantener informada a su esposa sobre lo que sucedía en esa ciudad de Turquía. Entre otras cosas, el peligro que vivió su familia, pues fueron a refugiarse en una mezquita, pero esta se debilitó por el terremoto y se vino abajo cuando decenas de personas estaban dentro, afortunadamente, resultaron ilesos.

Horas después “me dijo que ya los habían trasladado a un refugio seguro. Ahí les dieron alimentación. Igual él me dice que tienen frío, los niños lloran, tienen hambre, la gente está triste porque cada hora hay una réplica”, agregó Diana.

Yusuf señaló que aunque su casa no quedó totalmente destruida, sí resultó muy afectada como consecuencia del sismo, por lo que no considera seguro volver por un tiempo. Mantiene a la espera de la respuesta del gobierno turco ante esta emergencia, al igual que miles de familias en ese país.



Centro de refugiados en Malatya, Turquía - Foto: Cortesía Yusuf Ersoz

“Estamos conmocionados por todo lo que está pasando”: colombiana en Turquía

María de los Ángeles es una colombiana radicada en Trabzon, una ciudad ubicada en la costa sureste del Mar Negro, a varios kilómetros del distrito de Pazarcik, en el sureste de Turquía, y aunque no vivieron el primer sismo, sí sintieron la réplica.

“Estábamos sentados en la sala y la lámpara empezó a moverse”, dijo sobre el terremoto de magnitud 7,5 que sacudió a Turquía horas después del primer evento. Sin embargo, agradece que no fue nada parecido a lo sucedido en Pazarcik.

“En estos momentos el país está en shock, todo el país está paralizado. El Gobierno pidió ayuda internacional inmediata. Estamos conmocionados por todo lo que está pasando, los sismos no han parado, siguen, entonces es muy compleja la situación”, manifestó María de los Ángeles.



Personas alrededor de una fogata en los escombros en Kahramanmaras, Turquía. Foto: AFP