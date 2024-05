Zar antidrogas de la Casa Blanca aseguró que se retomará el monitoreo de cultivos ilícitos "lo antes posible"

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, el zar antidrogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, se refirió al crimen organizado en Colombia y Ecuador, y confirmó que el monitoreo de cultivos de coca en el país será retomado "lo antes posible".

"Dos enfoques para un mismo problema", fue lo que presentó Estados Unidos como resultado de su apoyo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia y Ecuador, luego de la reunión de Gupta con los presidentes de ambas naciones.

El zar antidrogas aseguró que, mientras en Ecuador los grupos armados criminales son considerados "terroristas destinados a ser derrotados", en Colombia se les ve como aliados potenciales para alcanzar la paz.

Esta doble visión ha despertado polémica, aunque en la administración Biden aseguran apoyar ambos enfoques, pues "no son excluyentes" y se encuentran consolidados en los programas de cada gobierno de forma clara para lograr la paz y la estabilidad de los territorios.

"El presidente Petro no tiene reparo en enfrentarse a los grupos armados que amenazan a su país, y cuando me reuní con el presidente Noboa me dijo que quería equilibrar su enfoque para abordar el aumento de la inseguridad entre mano dura y mano justa", agregó Gupta.

Monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia

Sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, Gupta afirmó que este se retomará lo más pronto posible, pues esta tarea es "crítica" para ver la eficacia de los programas y las inversiones de Estados Unidos en países como Colombia.

El jefe de Antinarcóticos de la Casa Blanca agregó que, aunque el monitoreo fue pausado temporalmente, ya se está trabajando para reanudarlo, mediante procesos que garanticen la capacidad y los recursos para su ejecución.

A esto se sumará el esfuerzo de Estados Unidos por apoyar la erradicación, al mismo tiempo que se fomenta el desarrollo y la seguridad rural, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Petro.