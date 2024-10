VIDEO| Tampa es una ciudad fantasma: así es su panorama por el huracán Milton

Ante la inminente llegada del huracán Milton a Florida, las calles de Tampa se encuentran totalmente desoladas. Noticias RCN estuvo presente en el lugar y fue testigo de que la gran mayoría de los ciudadanos se fueron a refugios, a casas de familiares e, incluso, han agotado las habitaciones de los hoteles que están tierra adentro para alejarse de la costa.

Y es que se estima que habrá una potente masa de agua que estará impulsada por vientos huracanados y, en consecuencia, logrará elevarse entre 3 y 5 metros en zonas urbanas como Tampa y Sarasota.

Además, desde las horas de la tarde del 9 de octubre se han presentado vientos que han alcanzado los 190 kilómetros por hora y, por lo tanto, teniendo en cuenta que no se pronostica que cesen pronto, las autoridades han enviado mensajes a los celulares de las personas para informarles que están en una zona potencialmente mortal y que es necesario evacuar.

¿Por qué hay personas que no han acatado la indicación de evacuar antes de la llegada del huracán Milton?

Aunque el Gobierno se ha esforzado para lograr que todos los ciudadanos se dirijan a refugios y lugares seguros, hay una mínima cantidad de personas que se han rehusado. Entre ellos se encuentra el teniente Dan, que ha indicado que no se va porque no quiere abandonar sus pertenencias y que, además, está seguro debido a que “Dios lo va a acompañar”.

Por otra parte, otro grupo de ciudadanos ha decidido pasar la tormenta en sus apartamentos porque consideran que están a una altura en la cual las aguas no los perjudicarán. Sin embargo, no han evaluado la posibilidad de que en sus alrededores quede todo inundado y después no puedan salir.

Frente a esos casos, las autoridades estadounidenses han manifestado que las consecuencias serán responsabilidad de cada una de las personas que decidieron quedarse.

¿Qué ha pasado en Tampa antes de que llegue el huracán Milton?

Tampa está en alerta máxima porque el impacto del huracán Milton, según los expertos, puede ser el peor en todo un siglo. En medio de ese panorama, las estaciones de gasolina se quedaron sin combustible y tuvieron que ser acordonadas para darles a entender a los habitantes que no habrá servicio.

Adicionalmente, los organismos de emergencia han instalado un muro de contención temporal para hacerle frente a las inundaciones. Este está ubicado exactamente en el hospital de Tampa debido a que fue utilizado durante el huracán Helene y dio resultados positivos.

“Si puedes irte, vete, por favor, simplemente vete y encuentra un refugio o a un vecino. Si no hay nada, sal de Tampa”, expresó una ciudadana en diálogo con Noticias RCN.

“Nos ordenaron evacuar y si alguien sabe algo sobre Florida, cuando no evacuas y te lo ordenan, puedes morir prácticamente”, manifestó otro habitante de Tampa.

Mientras tanto, a medida que el huracán se acerca, se presenta un viento tibio porque el huracán se está alimentando de la temperatura del mar y las lluvias se hacen cada vez más intensas.