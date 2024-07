“Es una dictadura desquiciada. Hemos sido maltratados”: diputados expulsados de Venezuela

Sobre las 7:30 de la mañana, hora Colombia, aterrizaron en el aeropuerto de Madrid Barajas los 9 eurodiputados, diputados senadores del Partido Popular español que fueron expulsados de Maiquetía cuando intentaban ingresar a Venezuela para acompañar la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 28 de julio.

Al parecer, y según Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, el Partido Popular había sido previamente notificado de la denegación de su solicitud para observar las elecciones. Sin embargo, los miembros del PP decidieron proceder con su viaje a Caracas e incluso, el cónsul general de España en la ciudad había sido informado y se encontraba esperando a la delegación en el aeropuerto.

La noticia de la inadmisión fue confirmada por Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de oposición en España, quien aseguró que la delegación de diez miembros estaba siendo bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro.

“Dictadura desquiciada. Hemos sido maltratados"

Entretanto, tras su regreso a España, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, habló con NTN24, canal aliado de Noticias RCN, y aseguró que la dictadura de Nicolás Maduro es “desquiciada”.

“Bueno, hemos sido expulsados de Venezuela. Hemos sido expulsados, como anteriormente, casi ocho millones de venezolanos de su país. Es una dictadura desquiciada, una dictadura que sabe que se está derrumbando por la base y que ha entrado en una fase agónica, de decadencia y por eso recrudece la represión de las últimas horas (…) Un mensaje a esa izquierda que es cómplice y la figura realmente lamentable de José Luis Rodríguez Zapatero que es el jefe de los observadores internacionales, que es cómplice del régimen de Maduro y que no hizo nada para que accedieran españoles, parlamentarios y eurodiputados”, indicó Álvarez.

Por su parte, quien también se pronunció al aterrizar fue Esteban González Pons, también eurodiputado del Partido Popular, quien dijo que “fuimos a observar y hemos observado una dictadura que se pudre y se cae, un régimen que se acaba y tememos que mañana es capaz de las mayores atrocidades para intentar impedir la victoria imparable de la oposición democrática en Venezuela. No voy a entrar en detalles sobre cómo nos han tratado ni cómo se nos dijo que no éramos admitidos. No nos han dado ningún documento que nos diga que fuimos deportados”.