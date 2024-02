Giro en el caso de Jovenel Moise: investigan a su esposa como posible responsable del asesinato

La justicia de Haití ha dado un giro sorprendente en el caso del magnicidio del presidente Jovenel Moise, al llevar a la viuda Martine Moise a la mira como posible responsable del asesinato. Las acusaciones indican que la primera dama podría haber participado en el crimen para encubrir un presunto amorío. La abogada Sondra Macollins Garvin, defensora de los colombianos involucrados en el caso, brindó, en una entrevista con la revista Semana, detalles sobre este nuevo enfoque en la investigación.

En su testimonio, Macollins Garvin destaca los vacíos en la narración de Martine Moise sobre el crimen. Según los colombianos involucrados, cuando ingresaron a la habitación, el presidente ya se encontraba sin vida y no mencionaron la presencia de otras personas en el lugar. Este detalle contrasta con el relato de la viuda, quien afirmó que tuvo tiempo de esconder a sus hijos en el baño antes de regresar al cuarto y resultar herida de bala en un brazo.

Frente a esto, la abogada resaltó que la versión de Martine Moise no coincide con los hechos. “Si los colombianos tenían órdenes de matar a todos, ¿por qué supuestamente solo le dispararon en el brazo y asumieron que estaba muerta? (…) Además, si el presidente fue rematado con un tiro de gracia, ¿por qué no habría ocurrido lo mismo con ella?”. Macollins Garvin considera que esta narrativa carece de sentido en el ámbito político y criminalístico.

“En su relato, ella cuenta que el colombiano le puso una linterna en el ojo para mirar si estaba viva. Y dice que fue ahí cuando se hizo la muerta. Eso no pasa en la vida real. Cuando a uno le ponen una linterna en el ojo, la reacción del cuerpo es muy diferente si se está muerto a si se está vivo. Además, si al presidente lo remataron con un tiro de gracia, por qué no habrían de hacerlo con ella. No tiene sentido. En política, en criminalística, no tiene sentido esa narración porque, además, el único muerto fue el presidente. Ni a las mascotas, ni a los hijos que estaban en el baño, ni a los nueve policías que lo cuidaban les pasó nada”, añadió.

Martine Moise y su presunto amorío con el primer ministro

Entretanto, sobre este caso recientemente también se reveló que la esposa del presidente tenía una vinculación cercana con el destituido primer ministro de Haití, quien había sido cesado por Jovenel Moise un día antes de los hechos. Información que ha generado especulaciones sobre una supuesta relación amorosa entre ambos, y podría ser un posible motivo para el asesinato del mandatario. Por tanto, Macollins Garvin señaló que había indicios en el aire acerca de esta conexión, hasta que la Fiscalía empezó a cuestionarlos y emitió una orden de captura contra Martine Moise.

Cabe mencionar que la colaboración de la viuda en el proceso ha sido limitada en su país, aunque ella siempre ha cooperado con el FBI desde su traslado a Estados Unidos, donde fue tratada en un hospital de Florida. Los hijos del presidente, Joverlein, Jomarlie y Jovenel júnior, han sido interrogados por la justicia haitiana. Mientras que el hijo mayor, Joverlein, ha afirmado públicamente que los colombianos no son los responsables del asesinato, los otros dos han permanecido alejados del proceso y de los medios de comunicación.

La nueva tesis de implicación de Martine Moise como posible autora intelectual del magnicidio, ha tenido un impacto importante en el caso de los exmilitares colombianos acusados del asesinato. La acusación ha sido modificada de coautoría a complicidad, lo que reconoce que los colombianos no fueron quienes asesinaron al presidente, pero continúan siendo vinculados al complot. Sin embargo, la abogada defensora sostiene que los colombianos cumplían órdenes y no pueden demostrarse como los autores materiales del crimen.

Los colombianos ya no son los acusados de asesinar a Jovenel Moise

Según Garvin, “los colombianos ya fueron escuchados y están aclarando cuál era su rol dentro de toda esta situación”. Detalló que, en su mayoría, no entraron a la vivienda del fallecido presidente, sino que, por el contrario, algunos llegaron hasta el primer piso.

“Los colombianos realmente fueron llevados ahí de gancho ciego, por lo menos los 17 que están en Haití. Los que deben responder por los hechos son los que ordenaron el supuesto operativo de captura y los que lo dieron de baja. Nadie va a poder demostrar que ellos son los homicidas. La Fiscalía no tendrá que probar que ellos lo asesinaron porque ya no los acusan de eso. A los colombianos que sí entraron a la casa y que estuvieron en la habitación del presidente, los asesinaron y luego quemaron sus cuerpos, algo que nunca se puede hacer cuando hay una muerte violenta, sin hacer una necropsia, pero allá no existe nada de eso. Sigue siendo grave para los colombianos porque en Haití la complicidad da cadena perpetua. Si ellos tuvieran un juicio justo, saldrían inocentes y libres”, añadió.