Estados Unidos se prepara para recibir un 'río atmosférico' que amenaza a la costa este

La fuerte tormenta invernal en Estados Unidos ha dejado a su paso víctimas mortales, cancelaciones de vuelos y vías totalmente inhabilitadas por las inclemencias climatológicas. Sin embargo, después de varias semanas, el país empieza a registrar un aumento en sus temperaturas y las autoridades locales prevén inundaciones y un posible 'río atmosférico'.

Este fenómeno se podría traducir en que los estados de la costa este del país reciban fuertes lluvias. Las autoridades han anunciado que California, podría ser uno de los principales afectados.

En Buffalo, Nueva York, se ha incrementado el número de muertos por la tormenta, la cifra llegó a 37 personas y los ciudadanos ya han hecho críticas por la forma en la que se ha manejado la emergencia. El pasado 27 de diciembre, el presidente Joe Biden, aprobó el estado de emergencia en este distrito por las nevadas y las gélidas temperaturas de la tormenta Elliot.

En paralelo, varios estados del oeste se preparan para recibir el golpe del 'río atmosférico'. Alrededor de 240 millones de estadounidenses se encuentran en estado de alerta por este fenómeno que, en temporadas invernales anteriores, ha demostrado tener consecuencias devastadoras.

En Estados Unidos la tormenta 'Ellio' ha generado graves afectaciones. Foto: AFP

Y aunque las autoridades y entidades de emergencia advierten que el impacto podría ser recibido en la zona Este del país, la costa oeste no estaría exenta de quedar a la merced de la tormenta atmosférica.

Los ríos atmosféricos suelen producir la mayor parte de las precipitaciones durante la estación más fría, y de acuerdo a los reportes metereológicos, la costa oeste podría recibir la mayor parte de lluvia.

Esta fuerte tormenta invernal ya deja alrededor de 65 muertos en el país. Desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el Río Grande, a lo largo de la frontera con México se han registrado impactantes momentos por las gélidas temperaturas.

Igualmente, se han presentado cancelación de vuelos en los principales en variso estados. El presidente Biden se refirió sobre el tema y dijo: "Miles de vuelos en todo el país han sido cancelados durante las vacaciones. Nuestra Administración está trabajando para garantizar que las aerolíneas rindan cuentas".

El mandatario estadounidense le sugirió a los ciudadanos que se han visto afectados por las cancelaciones, dirigirse al sitio web oficial del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, panel de control, para verificar si tiene derecho a una compensación. Esto, a solo dos días de que acabe el 2022.

Thousands of flights nationwide have been canceled around the holidays.



Our Administration is working to ensure airlines are held accountable.



If you’ve been affected by cancellations, go to @USDOT’s dashboard to see if you’re entitled to compensation. https://t.co/r0YBCPyKes https://t.co/1ZdqhBOAoL