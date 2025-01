¿Se está dividiendo el régimen de Nicolás Maduro? Analistas responden

La crisis política de Venezuela vive un nuevo episodio de tensión con el reciente incidente que involucró a la líder opositora María Corina Machado.

¿Qué está pasando con el régimen de Nicolás Maduro?

Durante la tarde de este jueves 9 de enero, fue declarada como secuestrada por parte del régimen. Sin embargo, fue liberada minutos después, según información de su equipo.

El tema fue analizado por los expertos de la Mesa Ancha de Noticias RCN, quienes consideraron que el incidente, calificado como confuso, refleja las crecientes divisiones dentro del régimen de Nicolás Maduro.

Para Juana Afanador, socialista y analista, “el episodio demuestra que hay un quiebre dentro del régimen frente a las decisiones que se están tomando sobre María Corina Machado. Claramente, la líder de la oposición divide en dos las funciones del régimen en Venezuela. En un momento querían apresarla, secuestrarla y un rato después su equipo dice que está bien y libre”.

Afanador también indicó que la contradicción del régimen podría significar una fisura “que dé aire para poder acabar con el régimen y que logre llevarnos un paso más cerca a la democracia en Venezuela”.

Por su parte, el emprendedor Julio César Iglesias, indicó que de momento no se sabe si lo que ha ocurrido en el país vecino hace parte del espectáculo del régimen o si es real.

“El guion de la película en Venezuela hasta ahora ha sido el previsto, no ha habido sorpresas. Sé que el régimen intentara algún nivel de represión y eso fue lo que ocurrió. Ahora estamos esperando sorpresas porque hay una cantidad de elementos extraños, expectativas, que a final de cuentas no sabemos qué hay de propaganda como en lo que ocurrió ayer y qué hay de verdad”, añadió.

¿Qué pasará con Edmundo González?

Además, argumentó que “esto todavía afortunadamente no es una guerra, pero sí es una guerra comunicativa y en las guerras comunicativas es muy difícil identificar cuál es la verdad y ambos bandos entran en esta confrontación propagandística. Creo que las expectativas son altas y sería una gran desilusión para el pueblo venezolano pasar a lo previsible, que es que Nicolás Maduro juramentara y que Edmundo González siga viajando hacía volverse una figura parecida a Guaidó”.

Entretanto, el profesor Carlos Arévalo, experto en temas internacionales e invitado al análisis, pareciera que el régimen de Nicolás Maduro está tomando decisiones irracionales.

El régimen de Maduro parece irracional en sus decisiones; la situación con María Corina Machado lo demuestra (…) están improvisando y posiblemente si llegase a entrar el mundo González a Venezuela, les puede llegar a pasar lo mismo. Ellos esperan y han amenazado para que no llegue y no se posicione dentro del territorio venezolano. Pero si llega a entrar, no van a saber qué hacer con él porque saben que donde lo lleguen a detener, o en el peor de los casos, lo lleguen a matar, intentando detenerlo, lo que va a generar es una reacción de la comunidad internacional que puede afectar aún más el régimen”, detalló Arévalo.

Por el momento, el clima en las calles de Caracas es tenso, con la disidencia temiendo represalias similares en un entorno donde la represión es habitual.

La incertidumbre política en el país coincide con la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro, quien sigue manteniendo el poder a pesar de carecer del respaldo popular necesario para legitimar su gobierno.

El impacto de estos eventos no se queda en fronteras venezolanas: la comunidad internacional sigue con atención estos desarrollos.

La situación plantea retos en términos de reconocimiento internacional, y se especula sobre la posibilidad de que figuras como Edmundo González busquen ser reconocidos como gobierno en el exilio. Esta estrategia podría proporcionar una alternativa legítima al gobierno de facto venezolano.

Además, las maniobras políticas recientes señalan un debilitamiento del respaldo internacional de Maduro.

Incluso sus aliados de siempre, incluido Nicaragua, demuestran reticencias hacia él, como lo han hecho recientemente con su baja representación en actos oficiales.