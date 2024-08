"La represión ha sido francamente indiscriminada": Foro Penal habla sobre las detenciones en Venezuela

Foro Penal es una ONG de derechos humanos venezolana que ha registrado muy de cerca lo que ha sucedido en el país desde el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en las que, según el CNE, Nicolás Maduro, fue el ganador de los comicios.

Sin embargo, han sido muchas las voces al interior y al exterior de Venezuela las que aseguran que en las justas electorales se cometió fraude y que el presidente escogido por la ciudadanía es Edmundo González, candidato de la oposición.

Debido a la situación desde el 29 de julio se han llevado a cabo manifestaciones masivas en el país reclamando respeto a la voluntad electoral. Desde ese lunes, se han registrado 1.305 detenciones.

Noticias RCN habló con Gonzalo Himiob Santomé, director y vicepresidente de Foro Penal.

Entre los detenidos hay indígenas y personas con discapacidad, ¿que hay detrás de estas detenciones del régimen de Nicolás Maduro?

Esto es lo que te demuestra es que la represión ha sido francamente indiscriminada.

Tenemos personas que se las han llevado por estar participando en una de las manifestaciones pacíficas que se han producido particularmente los días 29, 30 y 31 de julio, pero también hay detenciones de personas que ya no estaban participando en la demostración e incluso de personas que ni siquiera participaron en la protesta, personas que estaban en su casa.

Una vez capturadas estas personas, ¿tienen derecho a una representación con abogados privados o deben acoplarse a lo que el régimen les ofrezca?

Hacia finales del año pasado en los casos de relevancia política y en las detenciones arbitrarias por motivos políticos, había una especie de instrucción que no ha sido formal, pero sí ha sido como muy muy clara y se ha visto mucho en en materia práctica de no permitir que ninguna persona detenida por motivos políticos tenga designado un abogado de su confianza.

No se le permite a la persona elegir a su abogado. Esto abarca, por cierto, no solamente a los abogados privados y a los abogados de ONG, a cualquier persona que se atreva de alguna manera a decir que no quiere ser representada por un defensor público se le impone un defensor público.

La oposición hizo un llamado a manifestaciones para el sábado 17 de agosto, ¿ustedes creen que los mecanismos de represión de maduro aumenten luego esta convocatoria para ese día?

Es difícil anticiparlo, sin embargo, nosotros en el Foro Penal hemos identificado una correlación directa, desde hace muchos años, entre la expresión de protesta masiva y la represión.

Por ejemplo, si tú ves los números de arrestos arbitrarios durante las protestas de 2014, 2017, 2019, 2021, etcétera, cuando ha habido picos de manifestación pacífica ha habido igualmente picos de represión.

En estas variables es que uno se mueve, uno puede anticipar que si la expresión masiva de protesta es una expresión que de alguna manera incomoda mucho al poder puede haber entonces otro pico represivo.