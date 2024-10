"Posiblemente cuando lleguemos a casa no vamos a encontrarla": colombiano sobre huracán Milton

En Estados Unidos hay alerta, sobre todo en Tampa, Florida, por la inminente llegada del huracán Milton, que ha alcanzado vientos de más de 200 kilómetros por hora y se encuentra clasificado en Categoría 5, la más destructiva.

Entre las impresionantes imágenes que salen de Florida destacan las de las filas de personas que han tenido que evacuar parte de la ciudad por el peligro que representa el huracán.

Alberto Galeano es un colombiano que vive en Florida y que ha tenido que refugiarse en un albergue en Sarasota, Florida por la situación.

Según Alberto, en el lugar le es entregado un desayuno y a quienes llegan a buscar refugio les ponen una manilla para registrarlos.

Esto dijo en A lo que Vinimos.

¿Con quién le tocó salir de urgencia de su casa a ese albergue donde se encuentra ahora?

Salí con la esposa, mis dos hijos, la suegra, la tía y dejamos todos los bienes materiales allá en la la casa, pero pues lo importante en estos casos es la vida.

¿Qué tan protegido está en ese colegio donde se encuentra.?

Estamos protegidos porque se sabe que en la Florida se construye mucho la estructura liviana en madera y pues esta escuela de concreto.

Las casas son muy muy frágiles, un árbol o un carro las puede derrumbar y esta escuela es concreto sólido, tiene la seguridad y qué más qué eso para estar seguro con toda la familia.

¿Tiene temor de perder su casa de llegar y no encontrar nada?

La verdad no, yo creo que ahorita estoy más preocupado por mi vida, por la salud de mis hijos, por la de todos los familiares, por la de amigos y conocidos.

Lo material vuelve y se consigue.

Le tocó dejar su casa con sus hijos, ¿qué dicen ellos de esta emergencia?

La niña más grande tiene un poquito de curiosidad, ya le ha tocado uno o dos.

El niño más pequeño no comprende mucho pero al ver que tienes que salir de tu casa y dejar los juguetes a los que ellos son muy apegados me dice: “papá, tenemos que dejar esto, papá, ¿montamos juntos la patineta y la bicicleta?". Yo le dije: "bueno, mi amor viene algo que posiblemente cuando lleguemos a casa, no vamos a encontrarla o puede ser que se inunde y no vamos a encontrar muchas cosas, lleva una almohadita y tu cobija favorita".