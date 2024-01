En video: antigua iglesia en Conneticut se desplomó

Desde Estados Unidos, varios medios reportaron una grave situación en la ciudad de New London, Connecticut. La Iglesia Primera de la Congregación, un antiguo edificio, colapsó este jueves 25 de enero.

En redes sociales han circulado varias fotos y videos de este caso.

Las imágenes muestran un enorme agujero en el techo de la iglesia, así como una montaña de escombros y piedras en el piso, en el lugar donde estaba la entrada de la iglesia. La Policía de la ciudad de New London le piden a la ciudadanía alejarse de la zona alrededor de la iglesia, mientras continúan las labores de las autoridades en el lugar de los hechos.

Según reportes entregados por pastores de la iglesia, afortunadamente no hubo heridos en medio de este colapso de la estructura.

El gobernador Ned Lamont de Connecticut indicó que está en constante comunicación con la Policía Estatal y los oficiales de la gestión de emergencias, ordenando que personal y equipos sean despachados a la ciudad para ayudar con los esfuerzos.

"Le recomiendo a las personas en el área que sigan todas las instrucciones de las autoridades que trabajan para mantener a salvo a los ciudadanos", indicó el gobernador.

Vea el video:

❗⛪💥🇺🇸 - #BREAKING: The First Congregational Church collapsed in the Connecticut seaport city of New London on Thursday, officials said.



Stunning photos shared by the city showed a gaping hole in the roof of the church, as well as a massive pile of rubble and large stones on… pic.twitter.com/HC18x5Apbp