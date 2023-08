Video: iglesia quedó intacta pese a los incendios forestales en Maui, Hawái

Los incendios forestales en Maui, Hawái, han causado estragos durante los últimos días y el pánico en la población no cesa. El saldo de víctimas fatales alcanza las 93 personas y según las autoridades podría aumentar, en medio de duras críticas a la gestión de la crisis por parte de las autoridades.

Solo a una pequeña parte de la zona incendiada pudieron llegar las unidades de rescate en busca de víctimas. "Ninguno de nosotros conoce todavía la magnitud" del desastre, reconoció John Pelletier, jefe de la Policía de Maui.

De acuerdo con la información de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), el fuego impactó o destruyó más de 2.200 estructuras en el pueblo costero de Lahaina, en el occidente de Maui. La entidad señaló que estima pérdidas por 5.500 millones de dólares (más de 21 billones de pesos) solo en esa zona.

Pelletier argumentó que el calor de las llamas ha sido tan fuerte que ha dificultado el proceso de identificación de las personas fallecidas. Hasta el momento, solo dos de ellas han sido reconocidas.

El incendio "fundió el metal", ejemplificó el jefe de Policía, quien llamó a los familiares de las personas desparecidas a someterse a pruebas de ADN para tratar de identificar los restos encontrados.

Pese al terror que viven los habitantes de a isla, ocurrió algo que denominaron "milagroso" en medio de este caos. En redes sociales se ha difundido el video de una iglesia que quedó completamente intacta luego de las arrasadoras incineraciones.

En el clip que se ha difundido por varias plataformas se puede observar cómo la estructura de este recinto no sufrió ni un solo daño, ni siquiera en la pintura rosada de su fachada, y al rededor se pueden ver todas las estructuras absolutamente calcinadas y destruidas entre las cenizas.

HAWAII



Maria Lanakila Catholic Church completely unharmed by fire while everything around it is burnt to the ground. pic.twitter.com/WCsw9b4U9T