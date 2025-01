Registraron impactantes imágenes del incendio en California que ha arrasado cerca de 1.200 hectáreas

El estado de California enfrenta una nueva crisis ambiental con la propagación de incendios forestales que están devastando la región costera de Los Ángeles.

Las montañas de Santa Mónica, hogar de lujosas mansiones y zonas residenciales exclusivas, se han convertido en el epicentro de un voraz incendio.

El avance rápido de las llamas, impulsado por vientos intensos, ha provocado pánico en la población y forzado la evacuación de más de 30.000 personas.

Las imágenes captadas por los medios y habitantes locales reflejan la magnitud del desastre: un cielo teñido de rojo, estructuras envueltas en llamas y residentes dejando sus hogares con lo esencial.

El fuego se originó en la comunidad de Pacific Palisades alrededor de las 10:30 de la noche, hora local, y se propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas adversas.

Los fuertes vientos, característicos de la región, avivaron las llamas, dificultando la contención del incendio por parte de los equipos de bomberos.

David Reed, residente de Pacific Palisades, fue uno de los muchos afectados que tuvieron que abandonar sus hogares de manera repentina. Reed describió su experiencia como angustiante:

Mi domicilio y otros domicilios contiguos estaban a punto de incendiarse. Así que tuvimos que marcharnos. No teníamos otra opción. Cogí mi trombón y el último libro que he estado leyendo, mi antología de Jack Kerouac, porque soy un beatnik.

Las llamas no solo han consumido vegetación, sino que han puesto en riesgo numerosas viviendas en esta zona de alto poder adquisitivo.

Las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación obligatoria en las áreas más afectadas, cerraron importantes arterias viales y desplegaron helicópteros para tratar de frenar el avance del fuego.

El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó la zona afectada y declaró el estado de emergencia.

Desde allí, hizo un llamado a los residentes para que obedezcan las órdenes de evacuación y describió la gravedad de la situación:

No estamos ni mucho menos fuera de peligro. Ya han oído al jefe decir que los vientos serán fuertes entre las 10 de la noche de hoy y las 5 de la mañana. Y, después de haber subido al cañón hace una hora, he visto de primera mano el impacto de estos vientos arremolinados y las brasas y la cantidad de estructuras destruidas (no pocas, muchas estructuras ya destruidas), y el hecho de que la gente todavía no haya sido evacuada, que todavía no haya hecho caso a la advertencia, que simplemente esté bajando por el cañón, es un recordatorio de lo grave que es este momento y de lo importante que es escuchar estas órdenes de evacuación.