India es el primer país en alunizar una nave espacial en el polo sur de la Luna

Una nave espacial india aterrizó en la Luna este miércoles 23 de agosto en una misión considerada crucial para la exploración lunar y la posición de India como potencia espacial. Esto ocurre pocos días después de que un módulo de aterrizaje ruso similar se estrellara, pues en la carrera para llegar al cuerpo celeste participaban varios países como China y Estados Unidos.

“Este es un grito de victoria de una nueva India”, dijo el primer ministro Narendra Modi, a quien se vio ondeando la bandera de su país mientras observaba el desembarco desde Sudáfrica, donde asiste a la cumbre de los BRICS.

Científicos y funcionarios aplaudieron, vitorearon y se abrazaron mientras la nave espacial aterrizaba y ahora el gobierno busca estimular la inversión en lanzamientos espaciales privados y negocios relacionados basados ​​en satélites.

“La India está en la Luna”, afirmó S. Somanath, jefe de la Organización India de Investigación Espacial (ISRO), mientras la nave espacial Chandrayaan-3 aterrizaba en el polo sur lunar.

Este fue el segundo intento de la India de aterrizar una nave espacial en la Luna. Personas de todo el país estaban pegadas a las pantallas de televisión y rezaban mientras la nave espacial se acercaba a la superficie.

Chandrayaan significa “vehículo lunar” en hindi y sánscrito. En 2019, la misión Chandrayaan-2 de ISRO desplegó con éxito un orbitador, pero su módulo de aterrizaje se estrelló.

Se espera que el Chandrayaan-3 siga funcionando durante dos semanas, realizando una serie de experimentos que incluyen un análisis espectrómetro de la composición mineral de la superficie lunar.

El terreno accidentado dificulta el aterrizaje en el polo sur, y un primer aterrizaje es histórico. El hielo de la región podría suministrar combustible, oxígeno y agua potable para futuras misiones.

“Aterrizar en el polo sur en realidad permitiría a la India explorar si hay hielo de agua en la Luna. Y esto es muy importante para los datos acumulativos y la ciencia sobre la geología de esta”, dijo Carla Filotico, socia y director general de la consultora SpaceTec Partners.

La anticipación antes del aterrizaje era febril, con grandes titulares en los periódicos y canales de noticias de la India haciendo una cuenta regresiva para el aterrizaje. Se llevaron a cabo oraciones en lugares de culto de todo el país y los escolares agitaron la bandera india mientras esperaban las proyecciones en vivo del aterrizaje.

Los niños se reunieron a orillas del río Ganges, considerado sagrado por los hindúes, para pedir por un aterrizaje seguro, y mezquitas en varios puntos ofrecieron oraciones.

En un templo sij, conocido como gurduwara, en la capital, Nueva Delhi, el ministro de Petróleo, Hardeep Singh Puri, también ofreció rezos por Chandrayaan.

“No solo en lo económico, sino que India también está logrando avances científicos y tecnológicos”, dijo Puri a los periodistas.

