La propuesta de Javier Milei con la que asegura que Argentina puede llegar a ser como EE. UU.

Los candidatos a la Presidencia de Argentina tuvieron este domingo el primer debate de cara a las elecciones y el ultraderechista Javier Milei sorprendió una vez más con su participación en la que fijó tiempo para convertir a su país económicamente en una superpotencia como Estados Unidos.

Las propuestas para combatir la inflación, la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central dominaron el primer debate presidencial, previo a las elecciones del 22 de octubre en Argentina.

Actualmente Argentina está bastante golpeada económicamente y el ministro de Economía, Sergio Massa, aspirante a la presidencia por la coalición Unión por la Patria (peronistas de centro-izquierda), fue blanco de las críticas de los demás candidatos debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, con una inflación anualizada de más de 120% y un índice de pobreza que supera el 40% de la población.

Propuesta de Javier Milei

Por esta razón, Javier Milei, fiel a su discurso durante los últimos meses, fue contundente y hasta se animó a fijar un tiempo para que Argentina se convirtiera en Estados Unidos.

"Argentina está en decadencia. Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", lanzó el candidato libertario de ultraderecha Javier Milei, favorito en los sondeos que proyectan su paso a una segunda vuelta electoral.

"Proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos", sostuvo este economista.

Milei, de 52 años, irrumpió en la política argentina en 2021, cuando fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires. En agosto de este año se convirtió en la sorpresa de las primarias presidenciales, en las que resultó el candidato más votado con 30% de los sufragios.

Sin embargo, su discurso en el debate también ha recibido críticas debido a que muchos lo toman como una evidente propuesta para tener un gobierno de decenas de años.