Joven colombiana que perdió a sus dos hijos de 4 y 6 años en el río Bravo clama por ayuda

El desespero y el deseo de ver un buen futuro para sus hijos, de 4 y 6 años, llevaron a Yini Paola Galván a intentar llegar a los Estados Unidos cruzando una de las fronteras más hostiles.

Sin embargo, el 11 de noviembre pasando el peligroso río Bravo, los pequeños desaparecieron. No tiene certeza si los pequeños murieron ahogados o fueron rescatados aguas abajo.

Yini Paola le contó a Noticias RCN cómo la fuerte corriente le arrebató de los brazos a sus hijos: “Uno de los que venía conmigo estaba muy desesperado, no me soltaba y por el desespero yo vengo con el niño, todos caemos encima del otro compañero”. En ese instante y con su propia vida en riesgo, solo tenía una prioridad: “Lo que hacía era levantar al niño para que respirara. Ya me sentía ahogada”.

Yini fue rescatada del río Bravo y llevada hasta un albergue en Nueva York. Al recobrar la consciencia se enteró que no tenía a sus hijos.

“Yo estaba al lado de mi compañero que traía la niña y le dije ¿dónde están los niños? y él me dijo: no salieron".

Nadie escuchó su clamor hasta cuando un desconocido le sugirió buscar ayuda en Nueva York y tras reubicarse allí, Yini Paola mantiene viva la esperanza de encontrar a sus hijos. Y un post del jefe de patrulla fronteriza Jason Owens en la red social X el 11 de noviembre, mismo día de la separación, se la avivó.

El oficial publicó tres fotos y este mensaje: “¡La tragedia vuelve a ocurrir! Una madre y sus 2 hijos son arrastrados por el río Grande. Los agentes y socios los sacaron del agua y le realizaron RCP a la joven. Estamos orando por lo mejor. Esto es lo que nuestros agentes ven todos los días y por qué siempre mueven montañas para salvar vidas”.

Tragedy strikes again! A mother & 2 children are swept away by the Rio Grande river. Agents & partners pulled them from the water & performed CPR on the young girl. We are praying for the best.



This is what our agents see everyday & why they ALWAYS move mountains to save lives. pic.twitter.com/KA89vHVNNy