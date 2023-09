Se disparó en un 50% el ingreso irregular de migrantes colombianos que buscan llegar a Estados Unidos

En las últimas semanas se ha disparado el número de colombianos que intentan cruzar la frontera sur de México hacia Estados Unidos. Un nuevo reporte de las autoridades arrojó que el tránsito aumentó un 50% en el último mes.

Casi 10.000 colombianos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos solamente en agosto. Esta cifra supera las registradas en los meses anteriores. En mayo se había reducido significativamente el número de colombianos que llegaba de manera irregular.

Para este año fiscal son más de 150.000 los colombianos que han arriesgado su vida para llegar a territorio norteamericano, 20.000 más que las cifras registradas en 2022.

Tocar suelo americano es el sueño de miles de migrantes que sin importar las consecuencias arriesgan su vida en la frontera entre Estados Unidos y México.

Un informe de la Agencia para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos aseguró que el flujo migratorio de colombianos hacia ese país ha incrementado luego de mantenerse a la baja durante dos meses.

En agosto de este año se registraron 9.811 detenciones en la frontera sur, lo que significa que hubo un incremento del 50% con respecto al mes de julio que fue de 6.625.

A esto se le suma que, durante los 11 meses que van del año fiscal 2023, se han registrado 152.974 detenciones de migrantes colombianos.

Migrantes de distintas nacionalidades con pancartas y banderas, en Tapachula, México, pidieron al Gobierno la entrega de documentación para continuar su travesía hacia el norte del país.

Mi vida ha ido pasando y no he visto ningún fruto porque lamentablemente el país donde nací no me ha dado las oportunidades", dijo entre lágrimas uno de los migrantes