Sin provisiones y con orden de atacar civiles: así están los soldados del Ejército ruso

‘Under Fire, Out of Fuel, No Air Support: What Intercepted Russian’ es el nombre del especial que estrenó el equipo de Investigaciones Visuales del New York Times, acerca de la situación de los soldados rusos durante una invasión inicial de la ciudad de Makariv, en las afueras de Kiev.

El especial analizó varias transmisiones de radio del campo de batalla entre las fuerzas rusas y el ejercito ucraniano. Estas, revelaron que los soldados luchan con problemas logísticos y fallas de comunicación. El diario ha verificado las comunicaciones comparando la información con fotografías captadas en la zona, relatos de los testigos, y datos de geolocalización. Los periodistas del medio pudieron acceder a las grabaciones de voz debido a que algunos grupos militares utilizan frecuencias de radio no encriptadas, lo que permite interceptar fácilmente las comunicaciones.

Se les ordena a las tropas rusas atacar población civil

“Give me all the fucking coordinates, let's makes strikes, we’ll fucking blow them apart into pieces, these bastard motherfuckers”, (Dame las malditas coordenadas. Vamos a volar a esos bastardos hijos de puta en pedazos), dice uno de los soldados.

En el especial, se escuchan otras conversaciones en las que, se da la orden de atacar una zona residencial con artillería, “después de que se haya eliminado la “propiedad” (хозяйство), una palabra clave para personal o equipo ruso. Esto podría ser un crimen de guerra”, señaló el investigador visual del NYT, Chrisrian Triebert, a través de su cuenta de twitter. Triebert afirmó también, que el NYT continuará investigando incidentes durante la invasión rusa de Ucrania y los compartirá a través del blog en vivo del NYT.

El desespero de los soldados rusos

El video publicado por el diario, también contiene conversaciones que evidencian la situación desesperada del ejército ruso “My situation is very tense. Tanks are approaching. There's a drone flying over the area. They are shooting from all directions." (Mi situación es muy tensa. Hay tanques acercándose. Hay un dron sobrevolando la zona. Están disparando desde todas las direcciones). Otro de los soldados pide ayuda aérea y afirma que sus compañeros “están sufriendo”. Luego de 30 minutos, el mismo soldado insiste gritando “You fucking forgot about the fucking air support” (Se han olvidado de la puta asistencia aérea).

Los audios también evidencian las pérdidas de tanques rusos y el éxodo de las tropas que reportan carencias críticas de suministros. “Necesito urgentemente combustible, agua, comida”, pide uno de los soldados.

Las comunicaciones del ejército ruso no solo son interceptadas por los periodistas. Además, en las conversaciones se puede escuchar cómo los soldados ucranianos también intervienen. “Vete a casa, es mejor ser un desertor que convertirte en fertilizante”. Dice soldado ucraniano al ejercito ruso, en medio de las comunicaciones rusas.