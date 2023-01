Estas fueron las primeras palabras de la madre de Paula Durán, luego de reencontrarse con su hija

Sobre la madrugada de este viernes 20 de enero, los padres de Paula arribaron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, Estados Unidos. En el lugar los esperaban Servio Vega, esposo de Paula, y sus dos nietas menores de edad.

Más de un año sin verse. Eso era lo que llevaba Iris Camargo, madre de Paula, sin ver a su hija. Sin embargo, este viernes la mujer logró reencontrarse con ella, luego de que los médicos le dieran un mes de vida por un cáncer terminal que padece, de cerebro y estómago.

Paula fue diagnosticada cuando se encontraba en estado de embarazo de su último hijo, Juan José, y desde entonces, se ha sometido a varios tratamientos para luchar contra la enfermedad.

Finalmente, tras una larga espera, su madre, logró verla y Noticias RCN conoció las primeras palabras que dijo la mujer tras salir de ver a su hija: “Yo le pedí a Dios que cambiaba mi vida por la de ella”.

Iris confesó que antes de entrar a la habitación donde se encuentra su hija oró a “Dios, al único que es el que nos tiene de pie, porque la verdad esto ha sido una situación muy difícil. Uno nunca quiere que sus hijitos se les enfermen y que tengan una enfermedad tan grave, uno nunca espera cuidar sus hijos, espera que sus hijos lo cuiden a uno”.

Noticias RCN: ¿Cómo vio a su hija?

I.C: No, mi hija está muy delicada, está muy vulnerable. La vi como cuando nació, indefensa, vulnerable. Fue fuerte, apenas me escuchó, dijo mamá. No la abracé porque ella está acostada y no sé cómo manejarlo, pero si la tomé de las manos y ella me apretó muy muy fuerte y le pregunté que si sabía quién era y me dijo que sí. Yo le dije que acá estoy y que no me voy a mover de acá ni un solo minuto. Le pregunté que si quería que estuviera acá y me dijo que sí.

Iris también confesó que la última vez que habló con Paula fue el día en el que ella le envió un mensaje al presidente Joe Biden pidiéndole ayuda para que sus padres lograran obtener la visa humanitaria y que jamás se imaginó que su situación era tan complicada.

I.C: Yo venía entendiendo, pues que la situación era difícil, pero la verdad no pensé que tanto. Fue impactante, no me prepararon para esto y duele, duele mucho, pero estoy convencida de que Dios tiene el control y que su voluntad es maravillosa. Sigo teniendo la fe y sigo pidiendo por la sanidad de mi hija.

Noticias RCN: ¿Qué le pidió a Dios?

I.C: Yo lo que yo le pedí a él, que le cambiaba mi vida por la de ella, que le cambiaba todo, que yo le daba mis ojos, mi cerebro, mi estómago, todo. En un momento me derrumbé porque esto no es fácil, una mamá ama a sus hijos y me he derrumbado muchas veces, pero Dios me tiene de pie y aquí estoy aquí para ella.