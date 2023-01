Familiares de Paula Durán viajarán este jueves a EE. UU. para su reencuentro en California

Este jueves 19 de enero finalmente acabó la espera. Los padres de Paula Durán viajaron a los Estados Unidos para reencontrarse con la colombiana que se encuentra en California luchando contra un cáncer terminal.

A muy tempranas horas, los familiares de la mujer se trasladaron hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado para abordar el vuelo que los llevó a reencontrarse con su hija.

Paula, quien reside en el estado de California junto a su esposo, Sergio Vega y sus tres hijos, según diagnósticos médicos, tiene graves complicaciones por la enfermedad que le fue detectada durante su último embarazo. Los informes médicos indican que a la mujer solo le quedaría un mes de vida.

Su compañero sentimental, Sergio, campeón de la Liga de Fútbol Sala en 2012 con el Atlético Huila, hace un tiempo compartió en sus redes sociales la difícil situación que viven en el país norteamericano y la lucha que llevan para que Paula se recupere.

Sin embargo, hace algunas semanas, Vega publicó en su perfil de Instagram un video en el que pedía ayuda al Gobierno colombiano y al americano para que le fuera concedida la visa humanitaria estadounidense a los padres de él y a los de su esposa.

Esto, con el fin de que los familiares pudieran reencontrarse y compartir con ella algunos momentos, puesto que en “una reunión con todos los médicos, me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”.

Gracias a la difusión que tuvo el video de Sergio, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, informaron que “desde que se conoció el caso de Sergio y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares” y que “de acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán”.

La solicitud tuvo respuesta y el pasado 17 de enero se conoció que la embajada de los Estados Unidos aprobó la visa de los padres de Paula. En diálogo con Noticias RCN, la madre de la colombiana, Iris Camargo, detalló cómo fue la entrevista.

“El proceso de hoy fue fuerte, hubo mucha tensión, estaba muy nerviosa, la entrevista fue muy larga, pero finalmente logramos que nos dieran la visa”, señaló la mujer. Adicionalmente, confesó que apenas vea a su hija le dirá que la ama, "que esto es posible porque hay un Dios todopoderoso (...) entonces yo siento que mi hija va a recibir gran parte de su recuperación estando yo ahí. Yo estoy de pie para darle todo mi amor y cuidado. Solo les puedo decir que mi hija se va a levantar de esa cama porque Dios sí existe".

