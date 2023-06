Recuperaron restos del Titan, el submarino que implosionó en una excursión para ver el Titanic

Autoridades canadienses descargaron este miércoles en un puerto del este del país los restos destrozados recuperados del pequeño sumergible que implosionó durante una reciente inmersión en el área del naufragio del Titanic, poniendo fin a una difícil operación de búsqueda y recuperación de la nave.

Imágenes de televisión mostraron lo que parecía ser el cono de la nariz del submarino Titan y un panel lateral con componentes electrónicos y cables que colgaban mientras se izaba los restos desde un barco hacia un camión de plataforma en una terminal de la Guardia Costera canadiense, en la localidad de St. John's.

Pelagic Research, la compañía de Nueva York propietaria del vehículo operado por control remoto Odysseus utilizado en la búsqueda del sumergible siniestrado, anunció que su operación de búsqueda y recuperación en altamar ha concluido.

"Hemos terminado nuestras (actividades) en altamar y básicamente nos estamos desmovilizando ahora y devolviendo el equipo a sus seres queridos...", dijo a la AFP el portavoz de la compañía, Jeff Mahoney, quien acotó que volvía a su central de operaciones en Nueva York.

Añadió que la búsqueda y recuperación de los restos había sido "una operación extremadamente arriesgada".

All that remains of the submersible "Titan", which dived to the "Titanic" in the Atlantic Ocean. pic.twitter.com/JOFyXlF0AL