Con particular mensaje en inglés, Maduro dijo que las sanciones de EE. UU no afectarán a Venezuela

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que no se renovará la licencia temporal 44 de alivio a las sanciones impuestas a Venezuela en el sector petrolero y de gas.

Los motivos que llevaron a esta decisión corresponden a la situación electoral en Venezuela. De cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la oposición ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de impedir la celebración de una contienda transparente.

Por un lado, María Corina Machado no pudo inscribir su candidatura, debido a que tiene una sanción por parte de la Contraloría. Su reemplazo iba a ser Corina Yoris, pero las constantes trabas del Consejo Nacional Electoral impidieron su inscripción a tiempo.

Finalmente, se eligió a Edmundo González como el candidato que buscará la presidencia contra Nicolás Maduro. El actual presidente del chavismo lleva 12 años en el poder, luego de reemplazar a Hugo Chávez.

Al considerar que no hay avances por parte de Maduro, Estados Unidos decidió no renovar la licencia 44 que expira el próximo jueves 18 de abril.

Durante el programa público ‘Con Maduro +’, el mandatario venezolano se pronunció sobre esta medida y aseguró que el país no se verá afectado por el levantamiento de las sanciones.

Maduro le restó importancia a las consecuencias que traerán las sanciones, asegurando que Venezuela no depende de las decisiones que se tomen desde Washington.

El presidente señaló que hace un año Estados Unidos quiso iniciar conversaciones con Venezuela de manera reservada. Sin embargo, acusó a los norteamericanos de incumplir con esa condición, debido a que los acuerdos logrados en las nueve reuniones terminaron siendo revelados en la prensa nacional e internacional.

Maduro aseguró que Estados Unidos pretende monitorear por completo el comercio petrolero de Venezuela:” Tenemos que hacer esto para no quitarte la licencia. ¿Acaso somos colonia?”.

En ese orden de ideas, el mandatario aseguró que Estados Unidos se hará un daño con las sanciones al tratar de afectar a Venezuela. Acto seguido, le envió un particular mensaje en inglés a su homólogo Joe Biden.

If you want, I want. If you don’t want, I don’t want.