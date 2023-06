María Corina Machado fue inhabilitada durante 15 años por el régimen de Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro inhabilitó políticamente a María Corina Machado durante 15 años para ejercer cargos públicos. La líder opositora puntea en las encuestas para las elecciones primarias en Venezuela, consolidándose como una de las figuras de la oposición más importantes para la administración de turno. El diputado José Brito fue quien informó que recibió una comunicación por parte de la Contraloría General de la República en la que le notificaban de la decisión.

Machado estuvo inhabilitada en 2015

Machado tenía una inhabilitación en 2015, pero esta duraba 12 meses, es decir, venció en julio del 2016. Brito no explicó el porqué la entidad tomó la determinación; sin embargo, según expertos, la dirigente no habría declarado parte de sus ganancias cuando era diputada de la Asamblea Nacional y esto le implicaría una sanción administrativa.

La noticia no sorprende y desde la oposición aseguran que no solo ella será inhabilitada; sin embargo, desde este sector aseguran que seguirán en su camino para las elecciones primarias tratando de hacer respetar la voluntad ciudadana. María Corina Machado y Enrique Capriles son los candidatos opuestos al régimen que más convencen en estos momentos, por ello continuarán recorriendo el país y haciendo campaña. Dicen que no le pedirán permiso a Nicolás Maduro para participar en los comicios porque serán los venezolanos quienes decidan.

El diputado no dio ningún otro tipo de declaración, ni tampoco leyó completo el comunicado de la Contraloría.

¿Qué respondió María Corina Machado?

La exdiputada se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que su inhabilitación es una muestra de la derrota del régimen de Maduro. "Una inútil inhabilitación que solo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias. Aquí quién habilita es el pueblo de Venezuela. ¡Hasta el final es hasta el final!", escribió.

Por su parte, Enrique Capriles también se refirió al tema. "La inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, por parte de la Contraloría, es una acción inconstitucional, infundada y vergonzosa. Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen. ¡No van a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos de un cambio para tener un mejor país!".

Una INÚTIL “inhabilitación” que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO.



Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias.



Aquí quién HABILITA es el pueblo de Venezuela.



Hasta el final es HASTA EL FINAL! pic.twitter.com/wRof639noG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 30, 2023

Petro se refiere a la inhabilitación

Por medio de su cuenta de Twitter y desde La Guajira, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la inhabilitación política de Machado durante los próximos 15 años.

El mandatario colombiano se mostró en desacuerdo con la decisión del régimen de Nicolás Maduro y aseguró que las autoridades administrativas no le deben quitar sus facultades a los políticos.

“Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”, afirmó el mandatario en su red social.

Es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a). https://t.co/XmKWo34GZv — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 30, 2023

El Gobierno colombiano ha venido apoyando la iniciativa de buscar que en Venezuela haya elecciones libres y transparentes, esto en medio del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los países.