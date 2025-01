María Corina Machado sobre la caída de Nicolás Maduro: “Puede ser antes, durante o después del 10-E”

A escasas 48 horas para la gran movilización del 9 de enero, convocada por María Corina Machado, desde la clandestinidad en Venezuela, en las últimas horas, entregó detalles de lo que será la manifestación previa a la posesión presidencial.

En rueda de prensa, la líder opositora aseguró que es consciente de las amenazas del régimen, pero que, aún así, estará en la calle con los venezolanos.

A través de videos en sus redes sociales, Machado ha lanzado una serie de alertas y señales a los venezolanos para que estén preparados por lo que estaría a punto de suceder en los próximos días.

Horas después del secuestro del yerno de Edmundo González en Caracas, María Corina Machado denunció el grave asedio a la casa de su madre, una adulta de 84 años.

María Corina Machado sobre la caída de Nicolás Maduro

La líder de la oposición venezolana confirmó que estará junto a los venezolanos en la marcha convocada para el jueves 9 de enero. En un emotivo mensaje dijo:

La historia va a ser implacable. La hora llegó y ya no se puede postergar, ya no se está en el medio (…) La decisión es el pueblo de Venezuela unido.

Explicó que el riesgo se mantiene latente, puesto que el mundo entero ha sido testigos de los atropellos del régimen: “Ya nadie les cree nada, están tan descolocados. Se están equivocando y cuando tu contraparte se equivoca, déjalo quieto y sigue”.

Sobre las movilizaciones del 9-E, dijo: “Ya no somos los mismos, somos mejores. Es una convocatoria en familia, cívica, ordenada. Cada quien con una franela del color de la bandera (…) Ya están pasando muchas cosas, convocamos al 9 porque es el momento de reivindicar”.

En cuanto a la caída de Nicolás Maduro tras la derrota electoral del 28 de julio que quedó evidenciada en las actas que el régimen y el CNE se negaron a mostrarle a mundo, aseguró que:

Puede ser antes, durante o después del 10 de enero, pero eso es lo que va a pasar.

“Por nada del mundo yo me pierdo este día, esto es histórico, es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser (...) Yo tengo un mandato que recibí en las primarias y es el compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos”, indicó.

La represión del régimen para el 9 y 10 de enero en Venezuela

Sobre los países que no reconocen a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, y frente a la postura del presidente Gustavo Petro sobre la crítica situación en Venezuela,, dijo:

“Aquí no hay punto medio, yo creo que esa enredada argumentación de reconocer estados y no gobiernos para poder estar bien con Dios y con el diablo para los venezolanos no funciona; o estás con la Constitución o estás con la con la tiranía y represión del régimen”.