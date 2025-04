VIDEO | Exprimer ministro de Reino Unido fue atacado por un avestruz

En los recientes días ha rondado por las redes sociales un video de una graciosa, pero angustiante experiencia que vivió el exprimer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Las imágenes, conocidas por ese medio, dejan ver lo que sería el ataque del que fue víctima el mandatario hace algunos días durante una visita que realizó a un parque natural de Texas, en Estados Unidos.

Video: avestruz muerde al exprimer ministro de Reino Unido

El video fue compartido incluso por su propia esposa, identificada como Carrie Johnson, en su cuenta oficial de Instagram, con el peculiar mensaje: “Too funny not to share”, en español, ‘demasiado divertido para no compartirlo’.

Según la información conocida por Noticias RCN, el exprimer ministro estaba con su familia disfrutando del zoológico de la ciudad cuando un avestruz ubicó su cabeza dentro del vehículo en el que se movilizaba y lo mordió.

Luego del incidente, el exmandatario gritó y el animal huyó. En palabras coloquiales, el avestruz lo picoteó dentro de su carro.

En las imágenes se logra ver a Johnson junto a quien sería su hijo de cuatro años, estacionado y observando, a una distancia prudente, al enorme animal.

Tiempo después, el avestruz se desplaza hacia su dirección, acerca su cabeza al interior del vehículo por la ventada del piloto, que se encontraba completamente abierta, e intenta morder al hombre.

De inmediato, Johnson separa al menor de la ventana y maniobra el vehículo para acelerar y alejarse del lugar.

¿Quién es Boris Johnson?

Boris Johnson fue primer ministro del Reino Unido entre 2019 y 2022, período en el que logró concretar el Brexit, su principal objetivo político.

Ya como alcalde de Londres había sido una figura destacada en la campaña por la salida del país de la Unión Europea. Su estilo provocador y sus constantes controversias lo convirtieron en un personaje mediático.

Sin embargo, su mandato terminó abruptamente tras verse involucrado en varios escándalos durante la pandemia, como la celebración de reuniones en Downing Street durante el confinamiento, lo que lo llevó a renunciar.