“Niños de 7 años se convierten en jefes del hogar”: polaca que ayuda a refugiados ucranianos

En las últimas semanas, en redes sociales se han vuelto virales videos e imágenes de miles de ciudadanos ucranianos que llegan a las fronteras sin saber cuál va a ser su futuro luego de huir de la guerra tras la invasión rusa.

Lea, además: En la últimas dos semanas, más de 2.3 millones de refugiados han huido de Ucrania

Sin embargo, en esos pasos fronterizos y en las estaciones de tren, los ucranianos encuentran ayuda, protección y cariño.

Ese es el caso de Aleksandra Poselet, una ciudadana polaca que reside en Cracovia y que ayuda a aquellas familias ucranianas que abandonaron su país en busca de un nuevo inicio.

En diálogo con Noticias RCN, Aleksandra narró cómo ayuda a estas personas y la dura realidad que viven día a día.

“Yo vivo en Cracovia entonces en lo que pueda ayudo en la estación de trenes donde llegan los refugiados, es el primer punto donde se registran y dónde pueden respirar porque ya están seguros. También recibo a algunas personas en mi casa, les ofrezco comida y espacio”, señaló Aleksandra.

Además, también señaló que la mayoría de los ciudadanos ucranianos que llegan a Polonia, tienen una actitud de calma, fría, sin esperanza. Algunos incluso se sorprenden de ya no escuchar las constantes alarmas y explosiones, pero mantienen la incertidumbre de lo que viene.

Son miles de niños desamparados los que también han resultado afectados por esta guerra. Sobre esto, la ciudadana polaca manifestó que era sorprendente cómo los menores asumían la crisis.

“Sorprendentemente los niños con los que he logrado comunicarme no se lamentan. Es trágico porque se ve que los niños, especialmente los varones se ponen en el lugar de los padres como el hombre de la familia y un niño de 7 años que está dirigiendo a su mamá sobre qué debe hacer, no es la situación normal”, agregó.

Aleksandra actualmente reside en su casa con Sofía y Lviv, dos mellizos ucranianos de 7 años, que día a día intentan no causar problemas y superar esta dura etapa.

“Los niños intentan aprovechar que pueden jugar un rato, que no hay limitaciones, pero si se ve que están intentando no causar más problemas de lo que hay”.

Vea también: ¿Toma de Kiev? Fuerzas rusas se desplazan para rodear la capital ucraniana