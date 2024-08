Macabra historia: mujer murió tras someterse a una cirugía estética y luego le robaron sus órganos en Turquía

The New York Post dio a conocer una historia aterradora. Kaydell Brown era una mujer británica que se sometió a una cirugía estética, pero durante el procedimiento falló. Lo peor no quedó ahí. Cuando la familia recibió el cuerpo, notó que le quitaron partes.

RELACIONADO Diseñador de Rolls Royce fue apuñalado hasta la muerte dentro de su mansión en Alemania

La cirugía fue después de su cumpleaños.

Brown acaba de celebrar su cumpleaños número 38. En marzo, decidió viajar hasta un centro médico turco en donde se sometió a una cirugía para levantar sus glúteos. El procedimiento incluía una abdominoplastia, liposucción y una BBL.

Una cirugía de esta es de las más solicitadas a nivel mundial, pero también hace parte de los mayores peligros que trae. Los glúteos son una zona con conexión de varios vasos sanguíneos con el corazón. Cuando la inyección de grasa se coloca en el sitio incorrecto, esta sustancia puede desplazarse hacia los órganos vitales, obstruir el flujo sanguíneo y provocar la muerte inmediata.

RELACIONADO Nuevos enfrentamientos en Reino Unido tras la muerte de tres niñas en ataque con cuchillo

La hermana de Brown le contó detalles de este macabro hecho a ITV News. Ella la acompañó a la cirugía. En un momento, tres personas le pidieron ir a una sala en la cual le dieron la triste noticia: su hermana había muerto.

¿Cuál fue la causa? Los funcionarios le dijeron que Brown tuvo complicaciones en la sala de recuperación. El personal dijo que no la pudieron despertar, indicando que la grasa llegó a sus pulmones.

Lo particular inicia aquí. La hermana dijo que no le entregaron el cuerpo. Como indemnización, le dieron 5.400 libras esterlinas, le reservaron un vuelo y la sacaron de Turquía. Meses después, el cuerpo de Brown fue repatriado a Reino Unido.

Los órganos robados

Cuando la familia lo recibió, se dio cuenta del siniestro hallazgo. Al cadáver le faltaban el cerebro, los pulmones y el corazón. El intestino también estaba incompleto. La familia asegura que en el centro médico la despojaron de sus órganos, siendo responsables de su muerte por negligencia.

El medio de comunicación estadounidense dijo que las autoridades británicas se han estado contactando con Turquía para aclarar este hecho. Sin embargo, no se ha podido confirmar qué pasó con las partes de Brown. La información que maneja la familia es que durante la autopsia le habrían quitado los órganos.