Maduro envió polémico mensaje a Edmundo González: "que le vaya bien en su nueva vida"

La política venezolana atraviesa un momento crucial tras las tensas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición.

Recientemente, Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor, decidió abandonar Venezuela y exiliarse en España tras recibir asilo político.

Su salida del país ha generado un sinfín de especulaciones, tensiones internas y reacciones tanto a nivel local como internacional.

Maduro, quien ha sido reelegido en medio de fuertes críticas, utilizó su programa semanal para ofrecer una versión detallada de lo que él considera un proceso diplomático y político cuidadosamente llevado a cabo, aunque ha mantenido ciertos aspectos en secreto bajo lo que calificó como "derecho constitucional al secreto de Estado".

En este contexto, el mandatario venezolano expresó su respeto por la decisión de su rival político de abandonar el país y empezar una nueva vida en el exterior.

Durante su alocución, destacó que ha seguido personalmente los detalles del proceso que culminó en la salida de Edmundo González hacia España.

También se refirió a las difíciles negociaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno venezolano, la embajada de los Países Bajos en Caracas y el gobierno español para asegurar la salida de González del país.

Según el presidente, estas conversaciones fueron lideradas directamente por su administración, destacando que actuaron "con diplomacia y negociación".

A pesar de no ofrecer detalles precisos sobre el contenido de las negociaciones, Maduro insinuó que las partes involucradas mantuvieron un diálogo constante para garantizar que los intereses de Venezuela fueran respetados.

En su discurso, Maduro utilizó la metáfora del ajedrez para describir el proceso que permitió la salida de su oponente político.

Esta comparación reflejó, según él, la forma en que su gobierno ha manejado las tensiones políticas internas y externas, respetando las "reglas del juego", incluso cuando se trata de sus adversarios políticos.

Él resaltó en que su administración siempre ha respetado los acuerdos y cumplido con los principios de la diplomacia internacional, subrayando su compromiso con la transparencia.

Sin embargo, también fue enfático al señalar que hay aspectos del proceso que no pueden ser revelados públicamente debido a su carácter confidencial: "Me reservo el derecho constitucional al secreto de Estado", dijo el mandatario.

En un tono sorprendentemente conciliador, Maduro se dirigió directamente a Edmundo González, a quien todavía se refirió como "embajador", en alusión a su rol anterior en la diplomacia venezolana.

Le puedo decir al embajador González Urrutia, mi respeto a la decisión que ha tomado. He estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado. Espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida.

El presidente a su vez aseguró que su gobierno ha jugado "limpio" en todo momento y que la salida de González forma parte de un plan más amplio para consolidar la paz en Venezuela.

Horas antes de la declaración de Nicolás Maduro, Edmundo González había publicado un comunicado desde Madrid en el que agradecía al gobierno de España por brindarle protección y apoyo tras su salida de Venezuela.

El opositor expresó su gratitud hacia la embajada de los Países Bajos, que jugó un papel clave en las gestiones diplomáticas que facilitaron su exilio.

En su carta, González explicó que su decisión de exiliarse fue tomada pensando en el bienestar de Venezuela y en la necesidad de evitar un mayor sufrimiento para el país.

Tal decisión la he tomado pensando en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento.