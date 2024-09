“Lo he hecho pensando en mi familia”: Edmundo González tras su salida de Venezuela

En horas de la noche del sábado 7 de septiembre, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen en Venezuela confirmó la salida del país de Edmundo González a España, país que lo recibió en calidad de asilado.

Luego de confirmarse su llegada a España, tras las presiones generadas por una orden de captura que pesaba en su contra por al menos cinco delitos, González Urrutia se dirigió al país, a través de un comunicado.

“Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tensión y angustia.