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Nuevo derrame de petróleo en las costas de México afecta la economía de pescadores y el aspecto de sus bahías

Los pescadores han tenido que desplazar sus labores a alta mar y denuncian que el incidente coincide con la esperada época de reproducción de ostiones.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

junio 24 de 2026
06:48 p. m.
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En medio de una profunda crisis financiera que arrastra una deuda cercana a los 85.000 millones de dólares, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) vuelve a estar en el ojo del huracán tras registrarse un nuevo derrame de petróleo.

El incidente ocurrió en las instalaciones de la refinería ubicada en la ciudad portuaria de Salina Cruz, estado de Oaxaca, y amenaza la estabilidad económica de las comunidades costeras, que dependen de la pesca, al igual que a la fauna marina.

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Pescadores han tenido que adentrarse en alta mar:

A pesar de que la compañía aseguró el pasado domingo que la situación ya se encontraba bajo control, los impactos ambientales son evidentes a simple vista. Un oleaje de tonos marrones golpea la playa y densas manchas negras impregnan la bahía y las inmediaciones de los ductos. La emergencia coincide con la época de reproducción de los ostiones, de la que dependen buena parte de los ingresos locales.

La nueva contingencia ambiental obliga a los trabajadores locales a modificar la forma en la que trabajan para evitar las aguas contaminadas de la orilla. Santiago Olivera, un pescador de la zona, explicó en conversaciones con la agencia de noticias francesa AFP que el gremio se ha visto forzado a adentrarse a zonas marítimas mucho más profundas y alejadas de la costa.

Esta alternativa representa un peligro latente para la seguridad de los habitantes, ya que, según Olivera, las embarcaciones y herramientas con las que cuentan de manera habitual no están capacitadas para afrontar las exigencias de la navegación en alta mar.

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No es el primer incidente de Pemex en lo que va de 2026:

El historial operativo de la empresa estatal agrava la desconfianza de los afectados. Este hecho se suma a una cadena de fallas ambientales y de seguridad reportadas en lo que va del año. En febrero pasado, otra fuga masiva en el Golfo de México llegó a impactar una franja de aproximadamente 600 kilómetros de playa.

Asimismo, la infraestructura de la petrolera sufre constantes incendios; tan solo durante 2026, Pemex ha reportado tres siniestros de gran magnitud en sus complejos, incluyendo uno que cobró la vida de cinco personas.

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