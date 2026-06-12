Venezuela denuncia derrame de petróleo en Trinidad y Tobago
La denuncia se produce en medio de una relación diplomática frágil entre ambos países, marcada por tensiones políticas.
Noticias RCN
AFP
11:04 a. m.
Caracas acusó a Trinidad y Tobago de un nuevo vertido que alcanzó el Golfo de Paria y supera en magnitud al registrado en mayo pasado.
La cancillería venezolana advirtió sobre riesgos para los ecosistemas marinos, la pesca y las comunidades costeras de Sucre y Delta Amacuro.
Riesgos ambientales y reclamo diplomático
En un comunicado oficial, el gobierno venezolano confirmó “el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas” y anunció la activación de protocolos de monitoreo y mitigación. Exigió además a Trinidad y Tobago que “asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes” y pidió transparencia sobre las causas y consecuencias del derrame.
La denuncia se produce en medio de una relación diplomática frágil entre ambos países, marcada por tensiones políticas, la crisis migratoria y el alineamiento de Puerto España con Estados Unidos en temas de seguridad regional.
Respuesta de Trinidad y Tobago
El ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, declaró a AFP que la petrolera Heritage “está llevando a cabo actualmente investigaciones exhaustivas sobre este asunto”. Añadió que “no se ha observado nada” por parte del gobierno y que se utilizan buques y drones para esclarecer la situación.
Moonilal indicó que junto al ministro de Asuntos Exteriores y de la CARICOM, Sean Sobers, se coordina un reconocimiento aéreo completo para capturar imágenes del área afectada.
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar ya había criticado en febrero a la Comunidad del Caribe (Caricom) por apoyar a Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses.
El incidente se suma a otros derrames originados en Trinidad y Tobago que han impactado a Venezuela, como el vertido masivo provocado en febrero de 2024 por el naufragio del buque Gulfstream. Caracas advirtió que podría acudir a instancias internacionales para exigir compensaciones.