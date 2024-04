Fuertes revelaciones de la que sería una expareja de Edwin Arrieta: “Me amenazaba de muerte”

Una fuerte polémica se ha generado en las redes sociales sobre una fuerte revelación que se dio a conocer en el caso de Daniel Sancho, quien ha estado bajo el foco de todos los medios de comunicación tras ser el principal sospechoso del asesinato de Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano que perdió en una isla tailandesa.

Ahora, el caso vuelve a tomar relevancia en Colombia tras darse a conocer las declaraciones de la que sería una expareja de Edwin Arrieta, quien aseguró que el colombiano tenía comportamientos bastante extraños durante su romance, dejando claro que era un hombre “posesivo” y que todo tenía que ser como él dijera.

Declaraciones de la expareja de Edwin Arrieta

De acuerdo con la publicación de 'Y ahora Sonsoles', en las últimas horas se pudo conocer el testimonio de una expareja del cirujano colombiano, quien afirmó que Edwin Arrieta era un individuo posesivo, e incluso afirmó que en algún momento durante su relación lo amenazó de fallecer.

“Nosotros tuvimos una relación amorosa. Era una persona bastante posesiva. Todo tenía que ser como él dijera. Él manejaba todo allí en Colombia (…) Tenía muchos contactos y mucha influencia. Era una persona que me estaba acosando y era una persona que me estaba amenazando de muerte”, aseguró la persona que todavía no se conoce su identidad.

Vale mencionar que este martes 9 de abril, se llevará a cabo el inicio del juicio de Daniel Sancho por el caso de Edwin Arrieta. La hora en la que este programa el evento es a las 9:00 A.M. (hora Tailandia) y se esperan que se den a conocer nuevos testimonios del caso que ha aterrizado a Colombia sobre Edwin Arrieta.

Defensa de Edwin Arrieta busca justicia sobre el caso del cirujano

El abogado de la víctima, Juan Gonzalo Ospina, aseguró que la familia Arrieta no busca venganza, sino justicia ante el cruel asesinato del cirujano.

“Nosotros venimos a defender lo mismo que recoge la Policía en su investigación y la Fiscalía. Estamos frente a un asesinato premeditado, es decir, una muerte que se planeó antes de ir a Tailandia y que en todo momento buscaba que la víctima no se pudiera defender”, dijo el abogado.

Además, la familia de Edwin Arrieta estaría pidiendo una indemnización 400.000 euros por daños y perjuicios a la familia, puesto que el médico era quien proveía dinero a sus padres y hermanos.