Policía de Nueva York sigue tras la pista del atacante del metro

Con una sensación de preocupación y angustia, así viajaban los pasajeros este 13 de abril en el metro de Nueva York, esto tras horas del atentado con arma de fuego que dejó varios heridos. Mientras tanto, la Policía intensifica la búsqueda del autor de los disparos en un vagón.

Las autoridades están tras la pista de Frank James, un afroestadounidense de 62 años, al que consideran autor del ataque en el tren que entraba a la estación de metro "33 Street" en Brooklyn, que dejó 10 heridos de bala, 13 afectados por inhalación de humo y daños sufridos en la huida.

La Policía ha pedido la cooperación ciudadana, por lo que ofrecen hasta 50.000 dólares de recompensa por toda información que lleve a la captura del sospechoso.

Además, detallaron que su tarjeta de crédito y las llaves de la camioneta que había alquilado fueron halladas en el lugar del ataque.

Frank James había publicado varios videos en YouTube en los que aparece dando extensas y agresivas arengas políticas y críticas al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Sin embargo, su cuenta fue cerrada por "violar las directrices" de la plataforma.

Mientras tanto, Adams pidió a la ciudadanía estar "vigilantes", pero dijo que no hay pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: "Parece que actuó solo", detalló.

La hermana de James, identificada como Catherine James Robinson, dijo a The New York Times que estaba "sorprendida" de ver a su hermano considerado como el sospechoso. "Nunca pensé que podría hacer algo así", reconoció, tras aclarar que hace mucho tiempo no tiene contacto con él.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67