Policía de New York identificó al sospecho del ataque en el metro

Luego de conocer varios detalles de cómo se dio el ataque en el metro de New York durante este martes, la Policía ya logró identificar al sospechoso que habría ejecutado los hechos en solitario causando heridas a 23 personas, 10 de ellas de bala.

"Realmente hemos tenido suerte de que no fuera mucho peor de lo que ha sido", dijo la jefa de la policía de Nueva York, Keechant Sewell en una conferencia de prensa.

El responsable sería Frank R. James, de 62 años, de Philadelphia, quien con un mascara de gas hizp estallar una bomba de humo y luego empezó a disparar dentro de un vagón en el metro, específicamente en la línea N cuando se dirigía a entrar la estación del barrio Sunset Park.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67