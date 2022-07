Papa Francisco no descarta la posibilidad de renunciar

Este sábado el papa Francisco se refirió a una posible renuncia a su cargo debido a dificultades de salud. Dijo a los periodistas, que lo acompañaron en el viaje que realiza por estos días a Canadá, que no lo descarta y que "no sería una catástrofe".

El pontífice, debido a sus problemas en la rodilla, no logra casi estar de pie y tuvo que utilizar una silla de ruedas para poder desplazarse. Sin tapujos afirmó que "se puede cambiar de papa y no es un problema (...) no he pensado en esa posibilidad, pero eso no quiere decir que pasado mañana no lo piense", agregó.

Añadió que "no sería algo extraño" seguir el ejemplo de su predecesor, Benedicto XVI, de 95 años, quien renunció en 2013 porque le "faltaban las fuerzas" para seguir gobernando a la Iglesia Católica.

Francisco fue sometido el año pasado a una operación del intestino, sufre de ciática y ahora de problemas en los ligamentos de la rodilla. Los informes médicos son limitados y muy escasas las explicaciones científicas.

El mismo pontífice explicó que no se someterá a una operación porque le teme a la anestesia, sobre todo después de la cirugía del colon a la que fue sometido en 2021.

"No se juega con la anestesia y por eso se piensa que no es conveniente (...) Sufrí 6 horas de anestesia y aun veo los rastros", comentó.

"No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes"

En una entrevista reciente, el pontífice aseguró que en el caso de que decidiera renunciar, le gustaría mantener el título de obispo emérito de Roma y confesar a los fieles dentro de una basílica romana.

La eventual renuncia de Jorge Mario Bergoglio ha sido uno de los temas más abordados por la prensa ya que resultan cada vez más evidente sus problemas físicos.

En Canadá en varias ocasiones tuvo que agarrarse de los brazos de un asistente para levantarse de su silla de ruedas y se le veía notablemente agotado. La avanzada edad del pontífice, la posibilidad de que sus condiciones se agraven o sufra un accidente en la silla de ruedas durante esos viajes, despiertan preocupación.

"No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes que antes. Creo que a mi edad, y con estas limitaciones, tengo que guardar un poco mis fuerzas para poder servir a la Iglesia, o por el contrario pensar en la posibilidad de hacerme a un lado", reconoció el pontífice en el avión papal.

Esa última decisión será dictada por "la voluntad del Señor", añadió.