¿La realeza británica en Colombia? Imágenes revelarían que Harry y William vendrán al país

¿La realeza británica estará en Colombia próximamente? En redes sociales ha estado circulando una fotografía que ha generado revuelo al rededor del mundo y que revelaría un posible encuentro entre los príncipes Harry y William.

En las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, ha estado transitando una valla publicitaria en un vehículo, la cual contiene un mensaje de invitación del príncipe William a su hermano.

"Harry: Estoy buscándote porque necesito reunirme contigo en Colombia en septiembre. Cordialmente, William" (“Harry: I´m searching for you as I need to meet up with you in Colombia this September. Sincerely: William”).

El mensaje ha dejado un sinfín de dudas en los ciudadanos, quienes ahora tienen la expectativa de ver a los dos británicos en el país.

No deje de leer: Se conmemora el primer aniversario de la muerte de Isabel II: así fue el homenaje

Por el momento, ninguno de los dos ha hecho una confirmación oficial ni se han pronunciado al respecto, por lo que se ha generado aún más expectativa sobre el porqué se diseñó esta valla. Los usuarios están a la expectativa del respectivo anuncio.

#HarryYWilliamEnColombia De que Harry y William estamos hablando, perdón mami disculpe? Que tiene que ver Colombia con todo esto? Por que nadie respondeeee 😱😱 pic.twitter.com/laDhGBVpAm — Steph🧡 (@Freckledfatal) September 14, 2023

Este hecho ha generado cientos de reacciones y memes debido a la emoción de los colombianos de conocer a los príncipes. Incluso, muchos de ellos han bromeado diciendo que desean verlos comiendo ajiaco o sancocho, dos comidas típicas del país. Además crearon el hashtag #HarryyWilliamenColombia que no se tardó mucho en volverse viral y es utilizado por decenas de espectadores.

Mencionan a Colombia en Los Ángeles por Harry y William, todos mood:#HarryYWilliamEnColombia pic.twitter.com/ybCWM47N3N — Alejandra (@_agbee) September 14, 2023

-¿Por qué tan elegante Homero?

- porque Harry y William van a conocer Colombia.#HarryYWilliamEnColombia pic.twitter.com/Dd3YoWdm84 — Alejandra (@_agbee) September 14, 2023

Yo siempre quiero saber y entender todos los chismes por eso:

¿Quién es Harry? ¿Quién es William? Y¿Por qué se van a reunir en Colombia? 👀#HarryYWilliamEnColombia pic.twitter.com/YGFoDdrXJJ — Doña Catalina del Mar 🌊🦩 (@kattcorts) September 14, 2023

¿La fortuna de Carlos III supera a la de la Reina Isabel?

Tras el ascenso del rey Carlos III al trono por la muerte de su madre, la reina Isabel II, se ha hablado de la cuantiosa fortuna que posee el monarca y si es mayor a la de su antecesora.

Carlos III, quien fue coronado el pasado 6 de mayo, es dueño de un gran capital desde antes de ser rey, el cual había obtenido cuando era príncipe de Gales.

De acuerdo con el medio local The Times, tras la muerte de la reina, el monarca recibió su legado cuyo valor es de 360 millones de libras (1,7 billones de pesos colombianos) y su fortuna ascendió a 600 millones de libras (2,9 billones de pesos).

Cabe recordar que el divorcio con la princesa Diana en 1996 le costó al entonces príncipe 17 millones de libras. Para ello había recibido dinero del Ducado de Cornualles, un beneficio que se le otorgó desde que su madre fue coronada en 1952 hasta su muerte en 2022.