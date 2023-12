Vaticano revela avances del estado de salud del papa Francisco

La salud del papa Francisco, que renunció a viajar a la COP28 de Dubái por una bronquitis, “está mejorando”, así lo indicó el Vaticano este sábado 2 de diciembre. “El papa no tiene fiebre y continúa con la terapia adecuada”, precisó la Santa Sede en un comunicado.

El pontífice argentino, de 86 años, renunciará, sin embargo, a presidir el Ángelus desde la ventana del palacio apostólico de la plaza de San Pedro, en Roma, para “evitar exponerse a los cambios de temperatura”.

Al igual que el domingo pasado, rezará el Ángelus desde su residencia privada. La oración será retransmitida en pantallas colocadas en la plaza San Pedro, según el Vaticano.

El papa presidió el pasado miércoles su audiencia semanal con dificultades para respirar y con cansancio, y pidió a un asistente que leyera el texto en su lugar.

Francisco, que en su juventud fue sometido a una ablación parcial de un pulmón, se vio obligado a anular su esperada visita a Dubái para participar en la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima.

Las complicaciones de salud del papa Francisco

El número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, viajó a Dubái en lugar del papa y leyó el sábado su discurso, en el que pidió a los participantes de la COP un punto de inflexión para acelerar la transición ecológica.

Cabe mencionar que el papa, en tono de burla, se refirió a su estado y dijo que estaba mejorando. “Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubái (…) La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial no es conveniente. Agradecer a Dios que no fue una pulmonía”, explicó el pontífice argentino de 86 años a los participantes de un seminario de Ética en la gestión de la salud, citado en un comunicado del Vaticano.

Francisco, que tendrá 87 años en diciembre, sufrió varios problemas de salud, entre otros en las rodillas, caderas y en el colon. En junio fue sometido a una operación en el abdomen y en marzo, fue hospitalizado tres noches por una bronquitis.