Revelan la condena que pagaría Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta

Desde que se confirmó la muerte de Edwin Arrieta, médico colombiano, en agosto pasado, no han dejado de conocerse detalles de su crimen y del lío que enfrenta Daniel Sancho, confeso asesino.

En las recientes horas, se conoció que uno de los jueces que lleva el caso del chef español reveló cuáles serían los posibles escenarios a los que se enfrentaría el hijo del reconocido actor, Rodolfo Sancho.

El regulador aseguró, en el programa Y ahora Sonsoles, que en caso de que se logre demostrar que el asesinato de Arrieta no fue premeditado, Daniel Sancho no recibiría la pena de muerte, sino que, por el contrario, podría ser condenado a cadena perpetua o a 15 de años de prisión, lo que corresponde a una sentencia mínima por el delito cometido.

Una teoría similar a la que ya había expresado anteriormente el subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, quien aseguró, según información compartida por el diario El Tiempo, que “si Daniel Sancho va a los tribunales y niega todos los cargos, se enfrentará a la pena de muerte. Pero si se declara culpable, la sentencia será la cadena perpetua”.

Hasta el momento se sabe que Sancho será juzgado en Tailandia, puesto que los hechos sucedieron en este territorio y que la fecha máxima para conocer las pruebas que tiene la Policía de ese país en contra del confeso asesino es el próximo 28 de octubre. Una vez el material probatorio sea entregado a la Fiscalía, se podrá dar inicio al cumplimiento de las audiencias.

Las conclusiones de la Policía tailandesa en el caso de Edwin Arrieta y Daniel Sancho

Entretanto, el pasado 18 de agosto, se conoció que la Policía tailandesa concluyó que el español Daniel Sancho asesinó de forma premeditada al médico colombiano Edwin Arrieta para no tener más relaciones sexuales con él.

“Tenemos suficientes pruebas para que un tribunal lo condene. Esto no fue un accidente, quería matarlo porque hubo una compra de cuchillos y un hacha (…) El motivo del asesinato es que Daniel ya no quería mantener relaciones sexuales con Edwin, entonces no fue un accidente, hubo preparación”, dijo el subdirector de la Policía tailandesa, Surachate Hakparn.

El acusado de 29 años, hijo y nieto de conocidos actores españoles, confesó haber asesinado y desmembrado al cirujano plástico colombiano de 44 años en la turística isla tailandesa de Koh Pha Ngan y el pasado 5 de agosto fue detenido por la policía.

Actualmente, se encuentra en una cárcel de la isla vecina de Koh Samui en un régimen de aislamiento como medida de precaución para evitar la entrada del covid-19 al presidio. Después de su detención, acompañó a los investigadores por distintos lugares de la turística isla para mostrarles dónde se había deshecho de las partes del cuerpo de su víctima.

Con base en las pruebas de ADN, a la escena del crimen y a las imágenes que captan a Sancho comprando las herramientas para descuartizar a su víctima, la policía concluyó que el español cometió el crimen sin ayuda.