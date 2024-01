Rey Carlos III fue dado de alta, tras varios días hospitalizado por una operación

El rey Carlos III dejó el lunes el hospital londinense en el que estaba ingresado tras la operación de próstata a la que se sometió el viernes, constató un periodista de la AFP y confirmó el Palacio de Buckingham.

El monarca de 75 años, vestido con traje y abrigo negros, saludó a la multitud que lo esperaba cuando salía de The London Clinic, acompañado de su esposa Camila.

"El rey fue dado de alta esta tarde en el hospital tras el tratamiento médico previsto y ha reprogramado sus próximos compromisos públicos para permitir un período de recuperación", informó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Carlos III fue operado el viernes de una hipertrofia "benigna" de la próstata en The London Clinic y medios británicos habían señalado ese día que el monarca "está bien", citando fuentes anónimas.

"Su Majestad da las gracias al equipo médico y a todos los que le ayudaron durante su estancia en el hospital, así como a todos los amables mensajes que ha recibido en los últimos días", concluyó el texto oficial.

Las precisiones sobre la dolencia "benigna" del rey se hicieron públicas para animar a los ciudadanos varones a hacerse pruebas, puesto que la monarquía no suele dar muchos detalles de estos temas.

El anuncio Kate, esposa de su hijo mayor, William, heredero a la corona británica, había dejado el mismo centro hospitalario, casi dos semanas después de haberse sometido a una misteriosa operación "abdominal".

Kate había sido ingresada el martes 16 de enero en The London Clinic, un centro privado al que también acudió Carlos III, que visitó a la princesa el viernes, antes de su ingreso.

