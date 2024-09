El Senado de España ha aprobado este miércoles 18 de septiembre, una moción para reconocer a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela.

La resolución, propuesta por el Partido Popular (PP), recibió el respaldo de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, junto con el apoyo de otros partidos como Vox.

Esta decisión sigue al rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que volvió a manifestar su oposición en el Senado, replicando su posición negativa en el Congreso la semana pasada.

Senado de España reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

La votación en el Senado se produjo después de intensos debates que reflejaron una división entre las principales fuerzas políticas de España.

Con 149 votos a favor, 102 en contra y 2 abstenciones, la aprobación de la moción mostró una clara alineación entre el PP y Vox en el apoyo a Edmundo González, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otros grupos de izquierda mantuvieron una postura crítica.

Durante el debate, los representantes del PP subrayaron que España no puede mantenerse ambigua respecto a la transición democrática en Venezuela, argumentando que el país ha jugado un rol clave en la crisis latinoamericana.

La moción señala que “el Gobierno de España no puede seguir generando dudas acerca de su posición en relación con el proceso de transición a la democracia que se ha abierto en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio pasado”.

El PSOE, por su parte, advirtió que el reconocimiento unilateral de Edmundo González podría socavar los esfuerzos internacionales para mediar en la crisis venezolana, particularmente en el contexto de los Acuerdos de Barbados.

Estos acuerdos, promovidos por diversos actores internacionales, buscan un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición para lograr una transición pacífica.

No obstante, los socialistas han sido críticos de los resultados de las negociaciones hasta la fecha, acusando al régimen de Maduro de incumplir sistemáticamente con sus compromisos.

Los resultados de las elecciones y la controversia sobre las actas

En el centro de la controversia está la discrepancia en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 28 de julio de 2024.

Según los datos oficiales no verificados, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno de Maduro, proclamó su reelección con el 52% de los votos.

Sin embargo, a más de un mes de los comicios, las actas electorales oficiales no han sido publicadas por el CNE, que alega haber sufrido un "ciberataque terrorista" que comprometió los sistemas de conteo.

Frente a esta situación, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha realizado una campaña mediática para demostrar que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones.

La oposición ha difundido a través de medios digitales más del 80% de las actas electorales a las que pudo acceder, las cuales, según sus cálculos, indican que González obtuvo el 67% de los votos, en contraste con el 31% de apoyo a Maduro.

La moción aprobada por el Senado español respalda estos resultados y destaca que “las actas de escrutinio exhibidas por la oposición democrática muestran sin ningún género de duda que los venezolanos votaron masivamente un cambio de gobierno y la apertura de un proceso de transición a la democracia”.

El texto aprobado en el Senado también menciona que estos datos, obtenidos de manera independiente por la oposición, no han sido refutados de forma convincente por el régimen de Maduro, lo que aumenta las sospechas de fraude electoral.

Asimismo, critica al gobierno venezolano, señalando que “ya no sirve tan sólo con demandar en términos generales procesos electorales transparentes y limpios, ya no sirve tan sólo con reclamar la publicación de las actas, ya no sirve tan sólo con ofrecer asilo a quienes sufren persecución política”.