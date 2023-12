¿Existen garantías para la revisión de inhabilidades de políticos venezolanos de oposición?

A punto de vencerse el plazo que Estados Unidos le dio a Venezuela para plantear una medida que permitiera levantar las inhabilidades contra políticos de oposición como garantía para el desarrollo de las elecciones presidenciales de 2024, se anunció un procedimiento que contempla la revisión de las sanciones que les impide ejercer cargos públicos y de elección popular.

A través de la radicación de un recurso contencioso administrativo y una solicitud de amparo cautelar, los líderes y dirigentes de oposición podrán solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la revisión de sus inhabilidades.

Este procedimiento debe introducirse en el TSJ entre el 1 y el 15 diciembre. Los requerimientos serán recibidos durante los 15 días continuos a partir del anuncio que se realizó a última hora, el pasado 30 de noviembre.

Los recursos que deben radicar los políticos inhabilitados

Estas medidas solicitadas por el TSJ son un trámite administrativo para solucionar la situación legal de los políticos que enfrentan sanciones para ejercer cargos públicos.

“El recurso contencioso debe entenderse como una revisión jurisdireccional, en la que se revisarán las decisiones de las autoridades administrativas por parte de un juez”, explicó el internacionalista Juan Falkonerth.

Una vez sea radicada esta solicitud, que deberá estar acompañada de un “amparo cautelar, que básicamente son los que en Colombia se conoce como medidas cautelares, que acompañan las demandas en la que se pide la protección inmediata del derecho que se está vulnerando para que las autoridades protejan el derecho fundamental”, dijo el abogado.

Una vez el juez designado por el Tribunal Supremo de Justicia para hacer la respectiva revisión del caso, deberá “establecer si los méritos que llevaron a la autoridad a tomar la decisión de generar la inhabilidad se encuentran en un asiento legal”, agregó.

Sin embargo, para Falkonerth hay un elemento que genera especial atención y tiene que ver con que no se establecieron, al menos no de manera pública los criterios para la revisión de las sanciones, por lo que no habría una garantía de la forma en la que se tomaría la decisión.

No hay claridad sobre las valoraciones que hará el TSJ frente a las inhabilidades

¿Hay garantías para la candidatura de María Corina Machado?

La presión que ha ejercido Estados Unidos sobre Venezuela tiene que ver con la inhabilidad que pesa contra María Corina Machado, quien fue electa en las consultas primarias de oposición que se celebraron el pasado 22 de octubre, donde obtuvo una victoria arrolladora.

Los resultados la posicionaron como la candidata de oposición que se enfrentaría a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales de 2024.

Poco después de la primaria de oposición el TSJ anunció que dejaba sin efectos las elecciones en las que el nombre de María Corina Machado arrasó.

A esto se le sumaba la inhabilidad por 15 años que enfrenta por alentar sanciones y una presunta invasión extranjera.

Para Falkonerth esta medida que se anunció a escasas horas de vencerse el plazo de Estados Unidos no sería más que una forma de mantener la flexibilización de las sanciones que se acordaron en la reunión de Barbados:

Seguramente la decisión que se adopte con María Corina Machado no tendría plenas garantías, podría salir un fallo desfavorable que mantenga su inhabilidad y vulnere derechos civiles y políticos con lo cual se estaría incumpliendo el acuerdo de Barbados.

Aunque no hay garantías para levantar las inhabilidades que pesan sobre políticos de oposición de la talla de María Corina Machado, esta medida abriría la puerta a buscar opciones internacionales para consolidar su candidatura presidencial.