Uno de los líderes talibanes más buscados por el FBI, muestra su cara por primera vez

Uno de los líderes talibanes más discretos del gobierno afgano, Sirajuddin Haqqani, mostró por primera vez su rostro este sábado en una ceremonia oficial en la capital Kabul.

"Para su satisfacción y para establecer su confianza (...) comparezco ante los medios de comunicación en una reunión pública con ustedes", dijo Haqqani en un discurso durante una ceremonia de promoción de la academia de policía.

Las fotos de Haqqani tomadas el sábado fueron ampliamente compartidas en las redes sociales por funcionarios talibanes.

