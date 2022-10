Conoció a su novio por Facebook, estaba preso y en una visita intentó matarla en el baño

Aceptar una solicitud de Facebook estuvo a punto de causarle la muerte. Detrás de un romance que inició a través de redes sociales se escondía una oscura realidad. ‘Analía’, como pidió ser identificada la mujer tomó una decisión que le cambió la vida.

Luego de aceptar la solicitud de amistad de un desconocido, inició lo que pudo haber terminado en una trágica historia. ‘Analía’, comenzó a intercambiar una serie de mensajes con un hombre que poco después terminó siendo su novio. Atenciones, detalles y fotografías iban y venían en el chat de Facebook hasta que se convirtió en un romance.

Una semana después de comenzar su relación, ‘Analía’ se enteró que Javier Baldovino estaba privado de libertad en la Unidad Penal N°49 de Junín, Argentina. Una situación sumamente sorpresiva que la puso entre la espada y la pared. El relato de su novio la convenció de que era inocente y decidió darle una oportunidad.

Meses después, ‘Analía’ sintió que era el momento de conocer a Baldovino en persona y fue a su primera visita en la cárcel. Para poder entrar, la mujer tuvo que ir a una notaría para certificar que tenía con concubinato con él.

¿Por qué estaba preso Javier Baldovino?

De acuerdo con el relato de ‘Analía’, su novio cumplía una condena de 8 años por los delitos de violencia de género contra su expareja y por intento de homicidio a su excuñado. Él le habría contado una historia en la que de victimario pasó a víctima y ella le creyó.

Todo se desató cuando comenzaron las visitas conyugales en la prisión. Allí la mujer no solo se exponía a los riesgos propios de una cárcel, sino que además pasaba por intensas e inhumanas requisas para poder ingresar al penal a ver a Baldovino.

Sin embargo, todo cambió cuando ‘Analía’ le pidió que por favor le enviara un mensaje a su hija para avisarle que había llegado bien.

En ese momento abrió el Facebook y se percató de que tenía una foto con otra mujer en otro perfil de la red social. Inmediatamente se dio cuenta que tenía una relación con otra mujer.

Intentó asesinarla en el baño

‘Analía’ se dio sus mañas para tomar el teléfono de Baldovino y corrió a esconderse en el baño.

Esta situación desató la furia del hombre, quien no escatimó en perseguirla hasta el baño y atacarla para que le devolviera el celular.

“Él me siguió y me dijo ´dame el teléfono´, pero como yo estaba de espaldas me agarró de los pelos y me apretó muy fuerte el cuello hasta que me sacó el celular”.

Tras el ataque, ambos volvieron a la mesa en la que estaban sentados y ‘Analía’ rompió en llanto. “Le dije que me quería ir, pero me amenazó que no me fuera diciéndome ´vas a ver lo que te pasa afuera si lo haces’”.

La mujer decidió denunciarlo y al enterarse, la amenazó para que retirara los cargos que había puesto en su contra.