Testimonio de sobrevivientes de crueles torturas en medio de la guerra Rusia – Ucrania

El periodista de Noticias RCN, Jefferson Beltrán, llegó hasta el sur oeste de Ucrania. Recorriendo el umbral de la guerra desde Kharkiv a Izium, una ciudad que fue destruida e invadida por Rusia durante al menos seis meses y que fue liberada por las Fuerzas Armadas de Ucrania el pasado 10 de septiembre.

En medio del registro de video que se realizaba en el camino que conecta estas dos ciudades devastadas por la guerra, “tuvimos que parar la entrevista porque el Ejército de Ucrania no permite que las cámaras de televisión graben los retenes militares que se encuentran en estas vías (…) para que sus enemigos rusos no conozcan a través de este reportaje la ubicación exacta de sus posiciones militares.

Durante este recorrido en carro que duró más de dos horas, el periodista se encontró con un bello paisaje que esconde otra de las amenazas que enfrentan los ucranianos, las minas antipersonal, sembradas en medio de esplendorosos campos de girasoles.

Cuando vemos los cartelitos de costados, ahí dice peligro porque hay minas, hay un signito rojo, ahí sí no se puede bajar. Estos fueron los territorios que fueron temporalmente ocupados por los rusos. Cuando los rusos se iban, dejaban las minas en todos lados

Capítulo 1 reportaje especial: Alarmas de un ataque en Ucrania: Noticias RCN registró el momento exacto en el corazón de la guerra

Izium, ciudad que estuvo invadida por los rusos

En las primeras imágenes que logró ver y captar el periodista al entrar a Izium denotaba casas destruidas, edificios quemados: el infierno de la guerra.

“Cuando estaba bajo ocupación Izium, los rusos no dejaban sacar los cuerpos de los edificios estos. En una de estas casas murió una familia que eran cuatro generaciones, ocho personas”, dijo una de las colaboradoras de Beltrán en Ucrania.

En Izium entre el mes de marzo y septiembre del año 2022, los ucranianos enfrentaron una de las invasiones más violentas, más agresivas de la que ha tenido memoria la humanidad. En los sótanos del cuartel de Policía de esta ciudad fueron torturados civiles, militares y policías ucranianos durante el tiempo que los rusos invadieron la zona.

Capítulo 2 reportaje especial: Guerra en Ucrania: la crudeza de las fosas comunes donde reposan víctimas de la tortura

Sobrevivientes de la guerra en Ucrania

Tymur Tertyshny, jefe de investigación policial en Izium, Ucrania, contó detalles de cómo fueron las torturas contra los habitantes de Izium cuando los rusos invadieron la ciudad: “no los dejaban salir sol, durante 40, 60 y hasta 65 días, pero eso fue lo más fácil. Los rusos utilizaron electricidad como dinámica para torturar a la gente. Dispararon encima de la cabeza para que pensaran que los iban a ejecutar. Les pegaron y también les hicieron cámara de gas y cerraron la entrada de oxígeno.

Yakiv, oficial de policía del distrito de Izium, relató su experiencia con los rusos:

“El 2 de mayo del año pasado, llegó un vehículo civil que tenía marcada la letra Z, los rusos se acercaron a mi casa y me sacaron a las 8:00 a.m. Cuando salí del cuartel de policía, los rusos me ordenaron que pusiera las manos arriba y que mirara hacia abajo. Yo obedecí”.

El oficial describió que “uno de ellos me registró mis bolsas y me requisó. Cuando estaba en el coche, ataron mis manos y me colocaron una bolsa sobre mi cabeza. Luego me metieron en un sótano, me golpearon por 20 minutos, luego me electrocutaron y después con un bolillo de policía me golpearon”.

“Tenía muchas heridas en mi cabeza, me torturaron con electricidad. Esto lo hacían dos o tres veces al día, no me dieron ni agua, me preguntaban por la ubicación de los policías ucranianos y los militares. Yo les respondí que no sabía. No me creyeron y tres hombres con el rostro cubierto comenzaron a golpearme una y otra vez. Me asfixiaron.

El séptimo día entró un checheno y me golpeó como loco, diciendo que ellos estaban cansados de mis mentiras. Me rompió mi mano, después con una pala pequeña destrozó mi nariz

Capítulo 3 reportaje especial: El cementerio secreto de misiles rusos que han acabado con la vida de 2.000 ucranianos

Pero no solo militares y policías fueron víctimas de torturas. Maxim, un psicólogo, de 52 años, aseguró también haber padecido tratos crueles durante seis días por parte del Ejército ruso.

“¿Qué es lo que pasaba? Entrabas y después nos estaban conectando la electricidad, la mano estaba para atrás en esposas y a los dedos ponían las clemas (regletas) y ahí ponían la electricidad.

Yo me caía, tenía raspada la cara, todavía me duele la mano, el brazo porque me lo habían sacado del lugar. Me pisaban arriba y ya me pusieron las clemas de electricidad en las piernas, en los dedos de las piernas

De 50.000 personas que vivían en este lugar, únicamente quedan 20.000. Cerca del 80% de todos los edificios quedaron completamente destruidos. Es evidente que en Izium, las heridas de la guerra aún no han cicatrizado y sus víctimas piden justicia.