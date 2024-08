Tras un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela: ¿qué ha pasado?

Se cumple un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro con el 51.20% de la votación.

Desde el 28 de julio en que el partido opositor liderado por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González iniciaron una lucha para conocer los verdaderos resultados electorales. Esto ha dejado decenas de opositores detenidos.

¿Qué ha pasado en Venezuela tras las elecciones?

La analista Juana Afanador asegura que en este tiempo han pasado muchas cosas, sobre todo contra la oposición. "Ha aumentado el número de detenciones, la persecución a la oposición, las acusaciones a Edmundo González, las instituciones están aún más acaparas de lo que ya estaban, un Consejo Nacional Electoral que al parecer no tiene ni voz ni voto, se le han hecho muchas propuestas a Maduro para que deje el poder".

Afanador se refirió a la propuesta del Gobierno de Panamá de asilo a Nicolás Maduro. Dijo que aunque intentan convencerlo de que haya una transición del poder, no tiene suficientes incentivos.

"En este caso para Maduro no hay incentivos suficientes, él escapara el Estado, acapara las Fuerzas Militares, acapara el poder económico y acapara y hace parte de esta élite que creó el chavismo y que controla el país".

¿Qué soluciones hay? "las únicas soluciones realmente que pudieran hacer un cambio son soluciones que no dependen de ningún Estado, sino que dependen de las cosas internas de Venezuela. Unas Fuerzas Militares en las que sus bases se revelaran en contra de las jerarquías y que decidieran no participar, por ejemplo, más en la represión de su pueblo haría un cambio y podría tumbar de cierta manera al régimen. Que haya una ruptura dentro de las élites mayoristas y las élites heredadas del chavismo también haría y podría hacer una ruptura y una fractura, pero hasta ahora no lo hemos visto".

Puntualizó que aunque hay llamados a la movilización, llegará un momento en que esas manifestaciones pierdan oxígeno y se cansen.

¿Qué pasó con las exigencias de la comunidad internacional?

Jorge Iván Cuervo, analista, señala que han pasado cosas en Venezuela pero no es el resultado que el mundo esperaba.

"En el último tiempo el régimen de Maduro y toda su gente se ha atrincherado muchísimo más y las exigencias iniciales de la comunidad internacional que eran, por ejemplo, mostrar las actas y probar que evidentemente el triunfo fue legítimo, pues se ha ido diluyendo".

Agregó que el Tribunal Superior de Justicia avaló el resultado y el régimen de Maduro no lo vamos a mostrar y ya está empezando a sentirse cómodo.

"En la coyuntura internacional Estados Unidos está dos meses en campaña, el tema de Venezuela sale un poco del radar y yo creo que va a aprovechar eso porque ninguno de los dos candidatos ni Trump ni Harris están teniendo una posición clara".

Cuervo resalta que la posición de los gobierno de Latinoamérica no es una sola, "hay unos países que rechazaron otros que reconocen y hay unos que están ahí buscando la mediación. Se están dando unas condiciones internacionales unas condiciones internas de afianzamiento del régimen de Maduro".

Finalmente dice que incluso las manifestaciones de la oposición se están diluyendo. "El panorama es muy difícil, es oscuro. Uno piensa que incluso es mundo González y Marina Corina Machado terminarán de nuevo en el en el exilio como pasó con Capriles, con Lozada y con López. El panorama es bastante incierto y difícil de cara a lo que se pensaba que iba a haber: una transición democrática más o menos pacífica".