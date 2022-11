La insólita reacción de una mujer que aceptó que otra besara a su novio por dinero: hubo lágrimas

Los videos de personas que proponen retos a desconocidos, amigos o parejas se volvieron virales en las redes sociales como TikTok. Los desafíos pueden estar incentivados por importantes cantidades de dinero, fama o cualquier tipo de premio que invite a las personas a aceptar ser grabadas haciendo alguna actividad. Pero, ¿usted aceptaría que a su novio lo besará una mujer a cambio de $1.776.184 pesos?

Esta fue la propuesta que recibió una joven y su pareja en México, por parte de un influenciador llamado Hot Spanish, quien salió a las calles a probar la fortaleza de las relaciones en la ciudad.

El creador de contenido comenzó a preguntarle a las personas: ¿dejaría que su novio / esposo besara a mi amiga por 500 pesos (125 mil pesos colombianos). La apuesta subió a 200 pesos mexicanos, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000,5.000., 6.000 y finalmente 7.000 pesos mexicanos ($1.776.184 pesos).

Una de las parejas aceptó la última oferta. La mujer le dijo a su novio que "estaba bien" y el creador de contenido grabó el intenso beso. Sin embargo, el momento se alargó y la reacción de la novia no tardó. Se fue, se puso a llorar y dijo que le dieron celos, pero no por eso iba a terminar con su pareja. “Solo fue un beso”, afirmó.

Finalmente, recibieron el dinero y se fueron juntos. Pero los comentarios de las personas que vieron el viral video no se dieron a esperar. “Pero era un beso no comérsela”, “No sé por qué siempre aceptan si se van a enojar” y “Jajajaja me dio coraje nomás de imaginarme que fuera el mío”, comentaron los usuarios en redes.

El éxito de TikTok

Este tipo de retos es común en la red social TikTok. La plataforma tomó fuerza durante el confinamiento impuesto para evitar el contagio de Coronavirus. Los bailes, historias, recetas y retos se hicieron algo común entre las personas, por ello la aplicación acumuló en 2021 mil millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, con China a la cabeza de los países en los que más se utiliza.