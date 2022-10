En video: joven llora suplicando que alguien la mantenga porque no quiere trabajar

El pasado 3 de octubre, una usuaria identificada en TikTok como @asadodefasouwu publicó un video en la plataforma haciendo una curiosa solicitud a sus seguidores.

La joven, vestida con un buzo gris y con el cabello teñido de color rosa, compartió con sus seguidores y entre lágrimas, una difícil situación que está atravesando y que tiene que ver con su ámbito laboral.

Según las imágenes, la mujer pide que por favor alguien se solidarice y se haga responsable económicamente de ella porque se cansó de trabajar y porque siente que nació para hacer algo diferente.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, dice la mujer en el video.

"Ya no compartan más el video"

Algunos seguidores de la joven no tardaron en dejarle comentarios mostrándole apoyo y pidiéndole que en caso de encontrar la “solución”, la comparta porque hay muchos más en la misma situación que ella.

“Somos dos amigas, si conseguís un viejito avísame que yo te ayudo, de última si no te gusta el turno mañana yo lo hago sin problema”, le comentó otra usuaria de TikTok.

Dos jóvenes que al parecer son creadoras de contenido en la aplicación, le aseguraron que “a nadie le gusta trabajar, pero mi reina hasta para ser influencer se necesita esfuerzo :) encuentra tu sueño y lo que realmente te guste. Goodluck”.

Entretanto, otras personas cuestionaron si las declaraciones de la joven eran reales o si todo se trataba de una actuación.

La mujer no contó con que su video se haría viral y publicó otro clip en el que señaló que varios medios de comunicación la habían contactado cuestionándole cuál era su trabajo ideal y le pidió a sus seguidores que dejaran de compartir su video.

